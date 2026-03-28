La desafiante réplica de España tras los dichos de Domínguez por la cancelación de la Finalissima: "Nos veremos en el Mundial"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación de España, fue tajante tras los dichos de Alejandro Domínguez y abrió la puerta a un cruce en el Mundial.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (izquierda), y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El encargado de responder fue Rafael Louzán, presidente de la RFEF, quien reaccionó con sorpresa ante la idea de un "walkover" (en tenis es la victoria automática que recibe un jugador cuando su oponente no puede presentarse) planteada por el titular de Conmebol: "¿Es una broma, no? Una broma pesada", lanzó entre risas en una entrevista radial con el programa El Larguero, de la Cadena SER.

Además, dejó en claro la postura del seleccionado europeo: "Que quede patente y muy claro que España ha puesto todo para que la Finalissima se pudiera jugar. No hemos puesto ningún tipo de condición”. Así, rechazó cualquier responsabilidad en la suspensión del partido.

Rafael Louzán explicó la postura de España con respecto a la Finalissima La fuerte respuesta de España tras los dichos de Domínguez por la Finalissima La fuerte respuesta de España tras los dichos de Domínguez por la Finalissima @ellarguero En la misma línea, el dirigente redobló la apuesta con un mensaje que sonó a chicana: "Si otros no lo hubieran tenido, pues no lo sé... Pusimos todo de verdad". Y agregó: "Vamos a jugarla en algún momento, espero que podamos estar ahí con Argentina. Y si no, nos veremos en el Mundial".

Además, al referirse a un hipotético cruce en 16avos de final del Mundial entre España y la Selección argentina, Louzán tuvo una respuesta confiada ante la influencia de los entrevistadores: “Bueno, vamos a intentarlo eso (ganar), pero yo creo que sí”.