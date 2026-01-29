La decisión final de Independiente con Javier Ruiz tras su cortocircuito con Gustavo Quinteros

En medio del fuerte conflicto, Independiente tomó una determinación respecto al futuro de Javier Ruiz, quien expresó que no quiere seguir en el club. Los detalles.

La expectativa de Gustavo Quinteros de contar con Javier Ruiz era muy alta. El picante extremo de 21 años brilló en su préstamo en Barracas Central y, por pedido expreso del DT, la dirigencia de Independiente ejecutó la opción de repesca en los primeros días del mercado de pases. Sin embargo, el panorama fue el contrato al esperado.

Tras su vuelta, que también generó ilusión en los hinchas, la postura del jugador tomó por sorpresa a propios y extraños: pegó el faltazo a entrenar y expresó sus ganas de ser vendido. A partir de ahí, arrancó un conflicto que, por estas horas, está a punto de resolverse, y no será con final feliz para los de Avellaneda.

Este jueves, Ruiz se reunió con Néstor Grindetti y allí le volvió a manifestar al presidente su firme idea de no seguir en el Rojo. La situación, claro, no cayó para nada bien en el Rey de Copas, entendiendo que su entorno sigue presionando para que la dirigencia acepte una oferta del exterior en cifras menores a las pretendidas por el club.

Javier Ruiz vuelve a Independiente: el club hará uso de la repesca para 2026. Javier Ruiz, de gran préstamo en Barracas, está a un paso de ser vendido por Independiente tras su decisión de no seguir. Foto: Barracas Central Independiente, a una firma de vender a Javier Ruiz al fútbol mexicano En medio de eso, Nexaca mejoró el ofrecimiento por el delantero y acercó una nueva propuesta: US$1.600.000 por el 60% de su pase. La primera había sido de US$1.5000.000 por la totalidad de la ficha y fue rechazada rápidamente. Ahora, los valores convencen más al Rojo, a tal punto de que ya hay un principio de acuerdo para concretar la transferencia.

Incluso se habla de que la operación incluiría una opción para que el equipo mexicano se haga de otro 20%, en una cifra que rondaría los 800 mil dólares. Es por eso que, de pasar lo acordado a los papeles, está todo dado para que Ruiz cumpla su prometido y se vaya de Independiente rumbo a la Liga MX.