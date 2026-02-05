La confesión de un subcampeón con Francia sobre la final ante Argentina: "Como si nunca hubiera pasado"
Marcus Thuram, quien ingresó en el primer tiempo en Lusail, "rememoró" lo que fue la histórica definición entre Argentina y Francia hace 3 años.
Hace poco más de 3 años, la Selección argentina se consagraba campeona del mundo al vencer en una histórica final a Francia en el Mundial de Qatar 2022. Aquella infartante definición en Lusail, que tuvo todos los condimentos de un duelo épico, fue definido por muchos como la mejor de todos los tiempos. Sin duda, será recordada para la eternidad.
O tal vez no, ya que uno de los protagonistas de aquel vibrante encuentro reveló no recordar cómo se desarrolló el juego. Se trata de Marcus Thuram, hoy una de las figuras y compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milan. El atacante fue uno de los suplentes que ingresaron en el insólito doble cambio que hizo Didier Deschamps en el primer tiempo, con el marcador ya 2-0 en favor de la Scaloneta.
El "recuerdo" de Marcus Thuram sobre la final contra Argentina
"La final es el único partido del que no tengo ningún recuerdo", confesó de manera sorpresiva el delantero francés de 28 años este jueves en una entrevista que le concedió a Kickin’ It, por CBS Sport. Sin embargo, aseguró que no se trata de algo que le suceda a menudo, sino más bien todo lo contrario.
"Tengo muy buenos recuerdos de todos los partidos que jugué, incluso puedo darte detalles de encuentros específicos de cuándo jugaba en Sochaux -club en el que se formó y debutó profesionalmente-. No sé si fue por la emoción de ese juego o por el final, pero es como si nunca hubiera pasado", sostuvo.
Aún así, no olvida todos los detalles, pues algunos aún los tiene bien presentes: "Recuerdo haber entrado y ver a todos los hinchas de Argentina en el estadio. Nos sentimos como si estuviéramos jugando en Argentina", apuntó Thuram. E indicó en el mismo sentido: "Nosotros teníamos el deseo de ganar la Copa del Mundo frente a sus fanáticos, pero ya sabemos como terminó eso".