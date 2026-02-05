La confesión de un subcampeón con Francia sobre la final ante Argentina: "Como si nunca hubiera pasado"

Marcus Thuram, quien ingresó en el primer tiempo en Lusail, "rememoró" lo que fue la histórica definición entre Argentina y Francia hace 3 años.

O tal vez no, ya que uno de los protagonistas de aquel vibrante encuentro reveló no recordar cómo se desarrolló el juego. Se trata de Marcus Thuram, hoy una de las figuras y compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milan. El atacante fue uno de los suplentes que ingresaron en el insólito doble cambio que hizo Didier Deschamps en el primer tiempo, con el marcador ya 2-0 en favor de la Scaloneta.

El "recuerdo" de Marcus Thuram sobre la final contra Argentina Final Selección Argentina Francia Mundial de Qatar 2022 Nicolás Otamendi Marcus Thuram Thuram, en plena disputa con Otamendi en Lusail. NA "La final es el único partido del que no tengo ningún recuerdo", confesó de manera sorpresiva el delantero francés de 28 años este jueves en una entrevista que le concedió a Kickin’ It, por CBS Sport. Sin embargo, aseguró que no se trata de algo que le suceda a menudo, sino más bien todo lo contrario.

"Tengo muy buenos recuerdos de todos los partidos que jugué, incluso puedo darte detalles de encuentros específicos de cuándo jugaba en Sochaux -club en el que se formó y debutó profesionalmente-. No sé si fue por la emoción de ese juego o por el final, pero es como si nunca hubiera pasado", sostuvo.