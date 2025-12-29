La confesión de Nicolás Varrone tras sus primeros tests en Fórmula 2: "Mi objetivo tiene que ser..."

Nicolás Varrone atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Con 25 años y una oportunidad que asoma como determinante para su futuro, el argentino encara su llegada a la Fórmula 2 con entusiasmo. Lejos de la presión externa, elige disfrutar cada paso de una etapa que ya comenzó a transitar en Abu Dhabi.

Durante tres jornadas de pruebas de postemporada en el circuito de Yas Marina , Varrone acumuló más de 300 vueltas al volante del Dallara del equipo Van Amersfoort Racing. Fueron días de alta intensidad, diseñados para acelerar su adaptación a un auto muy distinto a los que manejó hasta ahora y que exige una preparación integral, tanto física como mental.

El propio piloto sintetizó la experiencia sin rodeos: "Físicamente fue muy duro". La exigencia del monoplaza, que ronda los 800 kilos con el piloto incluido y carece de asistencia en la dirección, puso a prueba meses de trabajo previo y confirmó la dureza del desafío que tendrá por delante en la antesala de la Fórmula 1. Según contó en diálogo con TyC Sports, el balance inicial fue exigente pero sumamente productivo.

"Me entrené muchísimo. Los últimos seis meses con mi entrenador Gastón Bergner estuvimos metiendo una pretemporada terrible. Entrené muchísimo más los brazos por el tema de la dirección. Pero llega un punto en el que ya no pasa por lo físico, sino por manejar. No hay nada que lo pueda simular como dar vueltas en el auto", explicó Varrone . La experiencia real en pista terminó de completar un proceso que ningún simulador puede igualar.

Más allá del desgaste corporal, el argentino comenzó a descubrir los aspectos técnicos propios de la categoría. La gestión de los neumáticos, especialmente del compuesto más blando, aparece como uno de los grandes desafíos. Varrone describió el manejo como "mucho más agresivo" que el de un auto de turismo y remarcó que "fueron días muy positivos", ya que se llevó "mucha información" clave para el futuro.

El exigente calendario de Nicolás Varrone

La adaptación no se limita al manejo en pista. El Fórmula 2 implica procedimientos específicos previos a cada largada, como configuraciones obligatorias que también requieren práctica. "Es todo práctica. Cuando te lo explican la primera vez, es un quilombo. La segunda ya sale mejor y empieza a ser más natural. Se trata de repetirlo hasta que el cuerpo y la mente se acostumbran", señaló el piloto de Ingeniero Maschwitz.

nicolás varrone2 Nicolás Varrone y una pretemporada exigente. Instagram @nicovarrone1

El desafío será aún mayor por la convivencia de compromisos. Varrone continuará como piloto oficial de un Chevrolet Corvette en la IMSA, con pruebas emblemáticas como las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Sebring, casi en simultáneo con el inicio de la temporada de Fórmula 2 y el arranque de la Fórmula 1 en Australia. "Va a ser un año agitado. De un auto a otro es muy diferente porque el manejo del fórmula es mucho más agresivo", anticipó el piloto, actualmente vinculado a General Motors.

De cara a su estreno en la categoría, Varrone evita fijarse metas estrictamente numéricas y apuesta a una vara personal. "Mi objetivo tiene que ser rendir bien yo mismo y sentirme conforme con el trabajo que hice, tratar de sacar el máximo", concluyó. Desde marzo, su presencia volverá a encender la ilusión del automovilismo argentino en el camino hacia la elite.