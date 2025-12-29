A 12 años del accidente de Michael Schumacher: qué se sabe sobre la salud de la leyenda de la Fórmula 1

El 29 de diciembre de 2013 quedó grabado como una de las fechas más dolorosas en la historia del automovilismo . Ese día, Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba fuera de pista en la estación francesa de Méribel, en los Alpes, un episodio que alteró para siempre el rumbo de su vida y conmovió al mundo del deporte.

El impacto de su cabeza contra una roca le provocó un severo traumatismo craneoencefálico. La gravedad de las lesiones obligó a una cirugía de urgencia y a un coma inducido que se extendió durante varios meses, en un proceso médico largo y complejo que mantuvo en vilo a millones de fanáticos alrededor del planeta.

Desde entonces, la información oficial sobre su estado de salud ha sido mínima. No existen apariciones públicas ni comunicados médicos detallados. El siete veces campeón del mundo permanece bajo cuidados permanentes, asistido las 24 horas por un equipo especializado, y vive junto a su esposa Corinna en su residencia de Mallorca.

El silencio que rodea la salud de Schumacher no es casual. Se trata de una determinación firme de su entorno más cercano, que optó por preservar su intimidad desde el primer momento. Nunca se difundieron partes médicos oficiales y solo un círculo muy reducido tiene acceso directo a él.

Además de su familia, apenas algunas figuras históricas de la Fórmula 1 pueden verlo. Entre ellas están Jean Todt, expresidente de la FIA y exjefe de Ferrari durante los años dorados del alemán; Ross Brawn, el ingeniero clave en sus títulos; y Gerhard Berger, amigo personal. Todt incluso reveló que suele ver las carreras de la F1 junto a Schumacher .

schumacher Jean Todt Michael Schumacher junto a Jean Todt, durante la época dorada del alemán en la Fórmula 1. Shutterstock

Señales recientes y testimonios

En el último tiempo, trascendieron algunos episodios que despertaron atención. Uno de ellos fue su presencia en el casamiento de su hija Gina, el 28 de septiembre de 2024, bajo un estricto operativo de seguridad. “Michael no habla, solo se comunica con los ojos”, aseguró Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore, tras verlo en la ceremonia, una frase que aportó una de las pocas certezas sobre sus limitaciones actuales.

Briatore, figura clave en los títulos de 1994 y 1995, también se refirió al expiloto. “Si cierro los ojos, lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama”, expresó el italiano, quien mantiene contacto frecuente con Corinna. En abril, Schumacher viajó a Suiza para conocer a su nieta Millie y, con ayuda de su esposa, logró firmar con sus iniciales un casco solidario de Jackie Stewart.

Flavio Briatore Michael Schumacher Michael Schumacher junto a Flavio Briatore. Archivo

La esperanza es lo último que se pierde

Algunos periodistas especializados aportaron miradas diversas. “Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor”, sostuvo Stefan L’Hermitte, de L’Equipe. En contraste, Richard Hopkins fue más tajante: "No creo que volvamos a ver a Michael". En la misma línea, Felix Garner describió su situación como “muy triste” y afirmó que “necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya ni siquiera es capaz de comunicarse verbalmente”.

Con 91 victorias, siete títulos mundiales y un legado que lo ubica en la cima de la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton, Michael Schumacher sigue siendo una figura inmensa del deporte. A 12 años del accidente que lo alejó de la vida pública, el automovilismo continúa esperando, con respeto y cautela, alguna noticia alentadora sobre la leyenda alemana.