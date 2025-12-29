Regresa el campeón: el motivo por el que la Lepra adelantó la vuelta a los entrenamientos

Independiente Rivadavia regresa este lunes a los entrenamientos de cara a la temporada 2026, su tercera consecutiva en Primera División , en la que además competirá en Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina , certamen que conquistó en este 2025.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti iba a comenzar los trabajos de pretemporada el próximo lunes 5 de enero pero el cuerpo técnico decidió inciar los trabajos una semana antes. El plantel se reunirá esta tarde, a las 17, en la Ciudad Deportiva, el predio de la institución en calle Terrada.

El cuerpo técnico decidió empezar antes de lo prevista con las prácticas debido a la confirmación de que será la Lepra , campeón de la Copa Argentina , el que de el puntapié inicial a la edición 2026 del certamen federal.

¿Cuándo debuta? El domingo 18 de enero en San Luis , ante Estudiantes de Caseros, será el primer partido de Independiente Rivadavia y el primero del torneo.

Luego, el fin de semana del 24 de enero será el comienzo del Torneo Apertura , en el que la Lepra será local de Atlético Tucumán , en el Bautista Gargantini, por la fecha 1.

El mercado de pases del Azul

Por el momento, son tres las caras nuevas del plantel: José Florentín (Central Córdoba de Santiago del Estero), Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield) y el arquero Emmanuel Gómez Riga, de 24 años, que fue confirmado este lunes.

Al mismo tiempo, la dirigencia trabaja en el regreso de Matías Reali (San Lorenzo) y de Juan Manuel Elordi (Racing) y la contratación de Gabriel Compagnucci (Belgrano) y de Franco Díaz (Instituto).

Por otro lado, resta saber qué pasará con Sebastián Villa (es un hecho que se va), Nicolás Retamar (en negociaciones con Ferro) y Ezequiel Centurión (se quedaría en River).

Respecto a las bajas, los que ya no estarán más, son: Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Agustín Lastra (vuelve a Boca), Santiago Flores (vuelve a Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (vuelve a Temperley), Thomas Ortega (libre), Tomás Muro (vuelve a Orenburg de Rusia), Laureano Rodríguez (libre), Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Deportivo Armenio), Matías Bergara (vuelve a Racing), Santiago Muñoz (libre) y Mauro Peinipil (libre).