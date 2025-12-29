Regresa el campeón: el motivo por el que la Lepra adelantó la vuelta a los entrenamientos
La Lepra regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos de cara a la temporada 2026. ¿Por qué Independiente Rivadavia adelantó la vuelta?
Independiente Rivadavia regresa este lunes a los entrenamientos de cara a la temporada 2026, su tercera consecutiva en Primera División, en la que además competirá en Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina, certamen que conquistó en este 2025.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti iba a comenzar los trabajos de pretemporada el próximo lunes 5 de enero pero el cuerpo técnico decidió inciar los trabajos una semana antes. El plantel se reunirá esta tarde, a las 17, en la Ciudad Deportiva, el predio de la institución en calle Terrada.
¿Por qué se adelantó el inicio de la pretemporada?
El cuerpo técnico decidió empezar antes de lo prevista con las prácticas debido a la confirmación de que será la Lepra, campeón de la Copa Argentina, el que de el puntapié inicial a la edición 2026 del certamen federal.
¿Cuándo debuta? El domingo 18 de enero en San Luis, ante Estudiantes de Caseros, será el primer partido de Independiente Rivadavia y el primero del torneo.
Luego, el fin de semana del 24 de enero será el comienzo del Torneo Apertura, en el que la Lepra será local de Atlético Tucumán, en el Bautista Gargantini, por la fecha 1.
El mercado de pases del Azul
Por el momento, son tres las caras nuevas del plantel: José Florentín (Central Córdoba de Santiago del Estero), Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield) y el arquero Emmanuel Gómez Riga, de 24 años, que fue confirmado este lunes.
Al mismo tiempo, la dirigencia trabaja en el regreso de Matías Reali (San Lorenzo) y de Juan Manuel Elordi (Racing) y la contratación de Gabriel Compagnucci (Belgrano) y de Franco Díaz (Instituto).
Por otro lado, resta saber qué pasará con Sebastián Villa (es un hecho que se va), Nicolás Retamar (en negociaciones con Ferro) y Ezequiel Centurión (se quedaría en River).
Respecto a las bajas, los que ya no estarán más, son: Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Agustín Lastra (vuelve a Boca), Santiago Flores (vuelve a Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (vuelve a Temperley), Thomas Ortega (libre), Tomás Muro (vuelve a Orenburg de Rusia), Laureano Rodríguez (libre), Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Deportivo Armenio), Matías Bergara (vuelve a Racing), Santiago Muñoz (libre) y Mauro Peinipil (libre).