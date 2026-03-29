La chicana de los hinchas de Independiente Rivadavia con el nuevo DT de Gimnasia

Darío Franco asumió este domingo como entrenador de Gimnasia y Esgrima, y los hinchas recordaron un hecho puntual.

Darío Franco, DT de Gimnasia, y Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se vieron las caras en la final de la Primera Nacional 2023.

Luego del sorpresivo anuncio de Gimnasia y Esgrima, que presentó a Darío Franco como nuevo director técnico en reemplazo de Ariel Broggi, los hinchas de Independiente Rivadavia inundaron las redes de mensajes y gastadas a sus pares del Lobo por un hecho en particular que tuvo como protagonista al entrenador.

Franco, experimentado adiestrador de 57 años, inició este domingo su ciclo al frente del Mensana y tendrá como uno de sus primeros desafíos sacar al equipo de la crisis futbolística que atraviesa, con una racha de siete encuentros y casi dos meses sin conseguir un triunfo.

Dario Franco (2) Franco asumió este domingo y tendrá una semana de trabajo para su debut ante el Fortín en el Legrotaglie. El debut del entrenador nacido en Cruz Alta, Córdoba, será el próximo viernes desde las 15, cuando el Blanquinegro reciba a Vélez en un partido correspondiente a la fecha 13 del torneo Apertura. Después enfrentará de forma consecutiva a Gimnasia y Tiro (Copa Argentina), Platense (V), Lanús (L), Independiente Rivadavia (V) y el postergado por el paro ante Defensa y Justicia (L).

La chicana de los hinchas de la Lepra con Darío Franco Una vez que se conoció la noticia, simpatizantes de Independiente Rivadavia recordaron en redes sociales un hecho en particular que tuvo como protagonista al nuevo DT del Lobo y también para empezar a condimentar la previa del clásico del Parque, que se jugará el domingo 26 de abril a las 15 en el Bautista Gargantini.