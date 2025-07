La bronca del DT de San Lorenzo por el penal no cobrado ante Gimnasia de La Plata: "Para nosotros fue..."

No obstante, en un partido apático, pero con una gran polémica sobre el final, no pasó del cero ante el Lobo. El Ciclón de Damián Ayude fue mucho más que su rival de turno, pero no estuvo fino en los últimos metros y el marcador no se rompió. Sin embargo, sobre el final del encuentro, todo el cuadro azulgrana reclamó un penal por mano de Silva Torrejón.