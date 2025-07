San Lorenzo no tiene paz: renuncia en puerta, CD suspendida y más presión de la AFA

Marcelo Moretti San Lorenzo moretti_cuervo 1.jpg Marcelo Moretti, presidente en licencia de San Lorenzo

La Justicia sigue investigando la causa por presunta corrupción que involucra a Moretti, y en los últimos días la fiscal Mónica Cuñarro fue tajante: “Para mí hay pruebas, si no no hubiera pedido la indagatoria”, dijo en Continental. Mientras tanto, el club no encuentra el rumbo y los propios dirigentes no logran ni sentarse a debatir cómo seguir.