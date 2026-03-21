La baja de último momento que sufrió Coudet para el duelo de River frente a Estudiantes de Río Cuarto
El mediocampista de River sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y no viajará con la delegación que eligió Chacho Coudet para ir a Río Cuarto.
Malas noticias para el River de Eduardo Coudet. En la previa del viaje a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, el cuerpo técnico recibió un golpe inesperado: Giuliano Galoppo sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y quedó descartado a último momento.
La lesión representa el primer contratiempo físico en el ciclo de Chacho, que pierde a un mediocampista con llegada y experiencia. Aunque todavía no logró continuidad desde su llegada, el volante aparecía como una variante importante en la rotación.
Los convocados de River ante Estudiantes de Río Cuarto
Ante este escenario, el DT no dudó y decidió subir al juvenil Cristian Jaime para completar la lista. El pibe vuelve a meterse en la consideración tras haber bajado a Reserva y ahora tendrá una nueva oportunidad en el primer equipo.
Por ahora, no hay parte médico oficial que detalle la gravedad del esguince. Sin embargo, en el club ya miran el calendario con preocupación: en pocas semanas arranca la Copa Sudamericana y el Superclásico asoma en el horizonte, por lo que el ex Banfield deberá acelerar su recuperación.
Como si fuera poco, Galoppo no es la única ausencia. Facundo Colidio tampoco estará disponible por suspensión, lo que le suma otro problema a un equipo que venía encontrando respuestas positivas en el arranque del ciclo.