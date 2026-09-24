La Asociación de Pádel Argentino apartó a Florencia Guerra Sodero por su posteo antisemita: el comunicado

Tras viralizarse los repudiables comentarios de Florencia Guerra Sodero contra la comunidad judía, la Asociación de Pádel Argentino tomó cartas en el asunto.

La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero quedó en el ojo de la tormenta este jueves por un repudiable posteo antisemita. En el mismo, anunciaba su convocatoria a un torneo panamaricano e invitaba a una encuesta a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media... excepto judíos: ustedes no son bienvenidos".

La historia que compartió en su Instagram no tardó en viralizarse y generó una ola de repudio generalizado, lo que desembocó en que pidiera disculpas públicas y cerrara sus redes sociales. Pero también le trajo consecuencias en lo deportivo, ya que la Asociación de Pádel Argentino rápidamente tomó cartas en el asunto.

El comunicado de la Asociación de Pádel Argentino La Asociación de Pádel Argentino se expidió tras los dichos antisemitas de Florencia Guerra Sodero. Asociación de Pádel Argentino "La APA repudia en forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales desde cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero, integrante de la delegación argentina clasificada al Panamericano pádel de 'libres amateur' 2026", comienza el comunicado oficial que emitió el ente rector.

"La representación de la Argentina exige, además, el máximo respeto por la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional", remarca el texto a continuación.

Tras esto, anuncia las medidas a tomar: "En consecuencia, APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".