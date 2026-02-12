La Amistad, el rival que desafía a FADEP por el sueño del Federal A

FADEP define el ascenso ante La Amistad, un rival fuerte y con respaldo que busca hace años llegar al Federal A.

FADEP ya sabe quién tiene enfrente. El domingo a las 17, en Villa Mercedes, el equipo mendocino se jugará el ascenso al Torneo Federal A ante La Amistad de Cipolletti, en un duelo único, sin margen de error: si empatan en los 90 minutos, no habrá alargue y el boleto se definirá directamente por penales.

La Amistad un equipo ligado al poder Pero La Amistad no es un improvisado. Es un club joven, fundado en 2010, que en poco más de una década construyó una estructura sólida y ambiciosa. Desde 2015 compite en la Liga Confluencia y ya suma seis títulos locales. En 2017 obtuvo su primer campeonato y desde entonces se convirtió en protagonista habitual de los torneos del Consejo Federal.





Es, además, el equipo de la Patagonia Norte con más partidos disputados en el Torneo Regional Amateur. Participó en todas las ediciones y siempre estuvo cerca. Nunca había podido ganar la zona patagónica, pero su constancia lo transformó en un rival recurrente y respetado.

la-amistad-cipolletti-ESTADIO La clave de su crecimiento fue el respaldo institucional y económico. Con el impulso de la Mutual de Camioneros y la conducción de Carlos Rojas, La Amistad suele reforzarse con futbolistas de Buenos Aires y Santa Fe, elevando su nivel competitivo. No es casual que llegue a esta instancia: lo viene buscando hace años.

En el último Regional Amateur perdió apenas dos partidos: uno ante Argentino del Norte como visitante cuando ya estaba clasificado y otro frente a Independiente de Neuquén por 1-0. Regularidad, profundidad de plantel y experiencia en este tipo de instancias son parte de su identidad.