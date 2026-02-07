FADEP fue contundente, goleó a Estudiantes de San Luis y quedó a un paso del ascenso

FADEP dio un paso decisivo en su sueño de ascenso. El equipo mendocino venció 3-0 a Estudiantes de San Luis en un partido que se rompió tras la expulsión de Ruiz Molina , a los 49 minutos del primer tiempo, y quedó a un triunfo del objetivo mayor.

Hasta esa jugada, el encuentro había sido parejo y disputado. Sin embargo, con un hombre de más durante todo el complemento, el conjunto dirigido por Diego Pozo supo encontrar espacios, imponer condiciones y marcar claras diferencias en el marcador.

Gol de Paul Martín para el 3 a 0





Los goles llegaron todos en la segunda parte. Gizzi abrió el camino, Klusener amplió la ventaja y Paul Martín selló la goleada que desató el festejo mendocino y confirmó la superioridad del equipo en el tramo final del encuentro.

Ahora, el Cóndor espera por su último escollo en el camino al ascenso. En la gran final enfrentará al ganador de la llave entre La Amistad de Cipolletti y Boxing Club de Río Gallegos , que se definirá en partido único y en cancha neutral. FADEP quedó a un paso de escribir una página histórica.

Gol de Klusener

Diego Pozo: “El equipo supo golpear en el momento justo”

Tras la contundente victoria ante Estudiantes de San Luis, el entrenador de FADEP, Diego Pozo, valoró la madurez del equipo para aprovechar el desarrollo del partido:

“Hasta la expulsión el partido era muy parejo, pero después el equipo tuvo paciencia, encontró los espacios y fue inteligente para definirlo en el segundo tiempo. En estas instancias no alcanza solo con jugar bien, hay que saber cuándo acelerar”.

Pensando en la final por el ascenso, el DT fue cauto pero ilusionado:

“Sabemos que el último paso siempre es el más difícil. La Amistad o Boxing son rivales duros, con historia, pero nosotros llegamos convencidos, con confianza y con un grupo que entiende lo que está en juego”.

Gol de Fadep

Gonzalo Klusener: “Estamos a un partido de hacer historia”

Autor de uno de los goles del triunfo, Gonzalo Klusener remarcó el esfuerzo colectivo y la mentalidad del plantel:

“Trabajamos mucho para este momento. Sabíamos que si manteníamos el orden, las chances iban a llegar. Cuando se abrió el partido, fuimos contundentes y eso marca la diferencia”.

De cara a la final, el delantero dejó en claro el objetivo:

“Estamos a un partido de hacer historia para el club. No importa quién toque, La Amistad o Boxing, va a ser durísimo, pero este grupo se preparó para estas finales y va a dejar todo”.