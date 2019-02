La alegría de Gaich tras una noche inolvidable en Chile

El delantero Adolfo Gaich fue la gran figura del triunfo argentino sobre Venezuela por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile. El ariete de San Lorenzo se despachó con un triplete y al término del partido no pudo ocultar su alegría, sobre todo porque el gol le venía siendo esquivo.

​"Es una alegría individual y grupal que se haya abierto el arco. Por suerte ayudé al equipo con la cuota goleadora que me faltaba", dijo en diálogo con TyC Sports.

​Además, destacó la importancia del cuerpo técnico: "Me dijeron que estaba generando las llegadas pero no entraban, que me quedara tranquilo que ya iban a entrar".

Por último, valoró el éxito de esta noche: "El rival era un candidato firme, creo que lo sigue siendo. Ellos venían agrandados, de ganarle a Brasil, y nosotros teníamos equipo para hacerle frente".

TyC Sports