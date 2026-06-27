El DT de Jordania tomaría una sorpresiva decisión para jugar contra la Selección argentina

Los medios jordanos revelaron una llamativa medida que tiene en mente el entrenador Jamal Sellami para la última fecha del Grupo J. Los detalles.

Para la Selección argentina, el duelo de este sábado ante Jordania no es más que para cumplir con el fixture. La vigente campeona del mundo ya se aseguró el primer puesto del Grupo J -su rival en 16avos de final será Cabo Verde- y Lionel Scaloni aprovechará la última fecha para darle rodaje y confianza a los jugadores que todavía no sumaron minutos en el Mundial 2026.

Del otro lado aparece un combinado asiático que perdió sus primeros dos partidos ante Austria y Argelia y llega sin chances de meterse en dieciseisavos de final. A raíz de eso, el entrenador Jamal Sellami también tendría decidido parar en cancha una formación alternativa, aunque con un objetivo bastante particular y distinto.

¿Va con suplentes? El plan que tiene en mente el DT de Jordania vs. Argentina Según adelantaron distintos medios jordanos, la medida formaría parte de un proyecto a largo plazo. Jordania busca seguir consolidando el crecimiento de su selección y ya tiene la mira puesta en la Copa Asiática 2027. En ese camino, el cuerpo técnico entiende que sumar rodaje frente a una potencia como Argentina puede ser mucho más valioso que aferrarse al resultado de un partido sin incidencia en la tabla.

Jordania viene de caer ante Austria y Argelia por el Grupo J del Mundial y será rival de Argentina el próximo sábado. EFE De hecho, fue lo que dio a entender el propio Sellami en la conferencia previa al encuentro que se jugará en el AT&T Stadium de Dallas. “Nos espera una importante participación en la Copa Asiática de 2027, y esto requiere preparar una base más amplia de jugadores y equiparlos de la mejor manera, dándoles la oportunidad, plena confianza, fe en sus habilidades y motivándolos para que den lo mejor de sí cuando vistan la camiseta”, argumentó en primer término.