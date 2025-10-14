Kily González, indignado por el insulto de los hinchas de Platense a los jugadores: "Son los que le dieron la única estrella a este club"

El Kily González no podía creer la reacción de la gente del Calamar tras el empate 1-1 frente a Riestra por el torneo Clausura.

El pasado lunes por la tarde noche, se cerró la fecha 12 del torneo Clausura con un atractivo empate por 1-1 entre el Platense de Kily González y el Deportivo Riestra de Gustavo Benítez en el Estadio Ciudad de Vicente López. Alexander Díaz había puesto el primero para la visita tras un grosero error en la defensa del Calamar, pero sobre el cierre del PT, Salomón logró estampar el empate final.

Con este resultado, el Malevo sigue en lo más alto de la zona B con 24 puntos (1 más que el Lanús de Mauricio Pellegrino). Por su parte, el equipo de Saavedra sigue sin poder ganar (ya lleva cuatro partidos al hilo) y es por ello que tras el pitazo final, el público de Platense comenzó a insultar a los futbolistas mientras se dirigían rumbo hacia los vestuarios.

Kily González, indignado por el insulto de los hinchas de Platense a los jugadores Esto no gustó para nada en el Kily González, quien en conferencia de prensa se mostró indignado por la reacción de los hinchas del Calamar: "Hay un ambiente muy raro... Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué...", sentenció.

Por otro lado, el ex entrenador de Unión de Santa Fe se mostró con fuerzas para seguir en el cargo: "Fuerzas tengo las de siempre, soy así. Independiente hace 14 partidos que no gana...En Argentina se vive así el fútbol ¿Viste ayer a River? ¿Se tiene que ir Gallardo? Si ganás sos un genio, si no te putean. A mi me gustan las cosas difíciles, por algo agarré. Sino, me quedaba en mi casa", lanzó.