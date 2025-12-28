Jugó en River, la rompió este 2025 en Flamengo y está cerca de emigrar a un club histórico de Europa

Un futbolista de destacado y reciente paso por River, que ganó la Libertadores y el Brasileirao con Flamengo, podría ser transferido al Viejo Contiente.

Jorge Carrascal, quien jugó en River Plate de 2019 a 2022, podría dejar el Flamengo para unirse al Olympique de Marsella en el mercado de fichajes europeo de enero. Según una publicación de la web brasileña Esporte News Mundo, el equipo de la Ligue 1 presentó una oferta inicial de 15 millones de euros por el jugador de 27 años.

El portal añadió que el Mengao busca al menos 20 millones de euros para liberar al mediocampista internacional colombiano, quien tiene contrato con el club carioca por tres años y medio más, hasta junio de 2029.

Los números de Jorge Carrascal con Flamengo Jorge Carrascal Flamengo Carrascal fue clave para que Flamengo gane la Libertadores y el Brasileirao 2025. @Flamengo Jorge Carrascal ha disputado un total de 24 partidos con el Rubronegro desde su llegada en agosto, procedente del Dinamo de Moscú a cambio de 12 millones de euros. Este semestre anotó 3 goles y dio 5 asistencias.

Sus actuaciones ayudaron al Flamengo a ganar la Copa Libertadores de América y el Brasileirao Serie A de este año, al tiempo que en noviembre pasado fue convocado a la Selección de Colombia para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, entrando como suplente en ambos encuentros.