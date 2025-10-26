Jannik Sinner se consagró campeón del ATP 500 de Viena tras vencer a Zverev en una final electrizante

El ex número 1 del mundo, Jannik Sinner venció por 3-6, 6-3 y 7-5 a Alexander Zverev, y se consagró campeón del ATP 500 de Viena.

El número dos del mundo, Jannik Sinner, se consagró campeón del ATP 500 de Viena tras vencer a Alexander Zverev en la final por 3-6, 6-3 y 7-5 y sumó de esta manera su segundo título en la capital austríaca y el cuarto de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/1982472558294266300&partner=&hide_thread=false SINNER STRIKES AGAIN Jannik Sinner defeats Zverev in a tense 3 sets to claim his 4th title of the season in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/RVaYmeuWup — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2025 La definición enfrentó a los dos máximos favoritos del certamen, ya que Sinner llegaba en un gran momento, luego de coronarse en el Abierto de Australia y Wimbledon, y de superar a Alex De Miñaur en semifinales sin sobresaltos. Zverev, tercero del ranking, buscaba redimirse tras un año irregular y había alcanzado el partido decisivo después de eliminar a Lorenzo Musetti, a quien no vencía desde hacía tres enfrentamientos.

Jannik Sinner venció a Zverev y se consagró campeón en Viena El comienzo tuvo a Zverev más firme desde el fondo de la cancha, que tras salvar un punto de quiebre inicial, encontró profundidad y precisión con su saque y su derecha, lo que le permitió romper el servicio del italiano en el cuarto juego. A partir de ahí controló el primer parcial con autoridad y lo cerró 6-3.

Sinner reaccionó en el segundo set cuando ajustó el ritmo, tomó la iniciativa en los intercambios y desarmó el plan de su rival con mayor variedad de golpes. Eñ italiano rompió el saque de Zverev en el inicio y consolidó la ventaja con un juego de servicio impecable que terminó en un claro 6-3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/1982473284722590145&partner=&hide_thread=false Stand and Deliver



Jannik Sinner defeats Zverev 3-6 6-3 7-5 in Vienna to notch his 22nd career title!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/oEpXvKMsrt — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2025 El último set fue una batalla de resistencia y concentración, ya que ambos mantuvieron un alto nivel de precisión, sin dar concesiones con el saque, y aunque Zverev tuvo opciones para quebrar, pero Sinner resistió y aprovechó el desgaste del alemán en el tramo final. Con el marcador 6-5, el número dos del mundo consiguió el quiebre decisivo y selló la victoria con autoridad.