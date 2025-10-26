La queja de Franco Colapinto en plena carrera y la respuesta de Stuart Barlow
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vivió una largada difícil en el Gran Premio de México y no ocultó su enojo
El Gran Premio de México no empezó bien para Franco Colapinto. En la primera curva, el piloto argentino de Alpine fue encerrado por Lance Stroll (Aston Martin) y se vio obligado a pisar el pasto para evitar el contacto. La maniobra lo hizo perder el control del auto y terminó con un trompo que lo relegó en los tiempos.
El joven de Pilar, que había largado desde el puesto 20, logró volver a la pista sin daños visibles en su monoplaza, aunque la frustración se hizo evidente en la radio del equipo apenas recuperó el control.
La queja de Franco Colapinto en plena carrera
En medio del caos del inicio, Colapinto expresó su bronca de inmediato. “Stroll me tiró al pasto”, lanzó con evidente enojo por radio, señalando al canadiense como responsable de la maniobra que lo sacó de la pista.
Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, intentó llevarle tranquilidad y le confirmó que el A525 no presentaba daños graves: “Todo se ve bien de nuestro lado”, le respondió desde el muro de boxes.