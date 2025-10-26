La queja de Franco Colapinto en plena carrera y la respuesta de Stuart Barlow

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vivió una largada difícil en el Gran Premio de México y no ocultó su enojo

Franco Colapinto se quejó por radio luego de ser encerrado por Lance Stroll en la primera curva.

El joven de Pilar, que había largado desde el puesto 20, logró volver a la pista sin daños visibles en su monoplaza, aunque la frustración se hizo evidente en la radio del equipo apenas recuperó el control.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de México Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de México La queja de Franco Colapinto en plena carrera En medio del caos del inicio, Colapinto expresó su bronca de inmediato. “Stroll me tiró al pasto”, lanzó con evidente enojo por radio, señalando al canadiense como responsable de la maniobra que lo sacó de la pista.