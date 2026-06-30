Italia lo hizo con anterioridad: el fracaso de Alemania y Holanda en el Mundial

Empezados los partidos definitorios, donde con derrota hay despedida del mundial , las “potencias “ europeas como Alemania y Holanda quedaron afuera de la cita mundial en fase eliminatoria. Italia no pudo siquiera participar de la máxima cita.

Alemania suma su tercera decepción en los tres últimos campeonatos. Las dos anteriores fue en la etapa previa de grupos. En esta ocasión, fue derrotado por dos equipos sudamericanos; Ecuador y ayer Paraguay en la serie de tiros de los doce pasos.

Holanda, al igual que en el último torneo a manos de Argentina, en esta ocasión no superó la tanda eliminatoria de penales frente al ascendente equipo africano de Marruecos.

1) El fervor y la actitud conque enfrentan los partidos: estos seleccionados, integrados en su mayoría por jugadores “estrellas y millonarios” que forman parte de equipos de élite europea, no tienen la convicción, ni el carácter y decisión con el que se desempeñan los jugadores de equipos sudamericanos, africanos, asiáticos.

Ayer quedó claro con la demostración de Paraguay. Todo paraguayo disputó durante los 130 minutos de juego cada pelota como si fuera la última. A todo. Los alemanes a media máquina. El honor de representar al país parecía ser diferente.

El capitán alemán Kimmich obtuvo negativas varias de Goretzka, figura del Bayer Munich, para afrontar el sexto penal. Poco involucramiento.

La mayoría de los jugadores holandeses y alemanes son millonarios. No los apremia ni su situación económica, ni valorizan lo que significa representar a su país. Están por encima de esa distinción y responsabilidad.

2) Estado en el que llegan a la máxima cita futbolística: la temporada europea es extensa y exigente. Entre torneos locales, copas nacionales y los distintos campeonatos de la UEFA , prácticamente compiten tres veces semanalmente. Llegan al final con muchos partidos encima y al límite físicamente. Se nota con obviedad. “Quemados” según la jerga futbolera.

Si se le agrega la elevada temperatura en que se desenvuelven la mayor cantidad de juegos, las consecuencias negativas pesan sobre el desempeño.

3) Comunión entre hinchada y jugadores: la relación es formal y luce distante en los europeos. . Es mas, se nota más pasional e involucrada la presencia de los hinchas que la de los mismos players. No le otorgan la misma trascendencia.

La hinchada porta en su inmensa mayoría la camiseta de su país y concurren a los encuentros motivados, esperanzados y muchos orgullosos. No hay semejante reciprocidad.

4) Acortamiento de distancias: con el tiempo, todas las diferencias que existían entre el fútbol europeo y el de otros continentes, prácticamente han desaparecido. La preparación física, técnica, táctica, alimentación y atención psicológica para el alto nivel se han equiparado.

5) Juego esquematizado, casi robotizado: es todo previsible. Falta impronta, rebeldía, gambetas diferentes, desparpajo. Todo guionado, sin impronta diferente ni improvisación.

Si a esta igualdad de condiciones conque llegan todas las selecciones, se agrega la enorme diferencia de actitud y la falta de atrevimiento y descaro, los resultados adversos recurrentes de equipos europeos no causan sorpresa.

Sudamericanos, africanos, asiáticos representan a cada ciudadano de su país. Aún aquellos que juegan en los mejores equipos de Europa, cuando son convocados a representar a su país lo toman como un honor y un compromiso con sus compatriotas. Se suma que están igualmente preparados en todos los aspectos.

Pueden ganar o perder. Jugar bien o mal, pero nunca defraudaran en entrega y convicción. Y todo eso es un plus enorme. No resulta lo mismo el compromiso que presentan la mayoría de los millonarios jugadores europeos. Se debe citar también como referencia la ausencia de Italia en los tres últimos mundiales. No es una casualidad.

El fútbol de Alemania, Holanda, Italia; es testimonio de cambio de época. Habría que indagar como se sienten los aficionados, que no son pocos, que los acompañan en sus presentaciones mundialistas.

Francia e Inglaterra, hasta lo que se lleva disputado, lucen diferentes. Se verá como continúan.