Insólito: le tiraron ¡un martillo! al árbitro Yael Falcón Pérez en pleno Gimnasia-Vélez

A los 34 minutos del primer tiempo en el Bosque, Yael Falcón Pérez fue agredido por un hincha tripero, pero no sufrió ninguna lesión de gravedad.

Yael Falcón Pérez fue protagonista pasivo de un insólito incidente este lunes por la tarde. Por la fecha 15 del torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez Sarsfield se enfrentaron en el Bosque, un duelo que puede ser determinante para el local pensando en clasificar a los playoffs.

Con la derrota de anoche de Godoy Cruz, el Lobo se sacó una inmensa mochila de encima, ya que se salvó de manera definitiva del descenso. Sin embargo, a pesar de tener la permanencia asegurada, eso no impidió que las cosas pudieran llegar a ponerse espesas en las tribunas.

Le arrojaron un martillo a Yael Falcón Pérez en plano partido Le arrojaron un martillo a Yael Falcón Pérez en plano partido Es que a los 34 minutos del primer tiempo, luego de que el Tripero abriera el marcador en los pies de Marcelo Torres, un hincha le arrojó al árbitro del encuentro un martillo de de seguridad, de esos rojos que suelen encontrarse en los colectivos para romper los cristales de las ventanas en caso de emergencia.

El juez principal fue apenas rozado por el objeto, pero no sufrió ninguna lesión ya que no le dio de lleno. Las cámaras de la transmisión captaron la escena unos segundos más tarde, cuando Falcón Pérez levantó el instrumento del suelo y lo mostró para que todos los presentes lo vieran.