Inglaterra venció sin problemas 2-0 a Panamá y selló su clasificación como líder del Grupo L

A Inglaterra le costó destrabar un partido que, en la previa, parecía más disparejo de lo que terminó siendo. La selección británica le ganó 2-0 a la débil Panamá y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 en el primer lugar del Grupo L con 7 puntos.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se quedó con un triunfo que en el primer tiempo parecía muy difícil al terminar los primeros 45 minutos con un marcador de 0-0.

En ese entonces, parecía que Panamá podría lograr no perder ante los europeos, pero basto esperar para que los ataques constantes por parte de los ingleses hieran efecto.

A los 17 del complemento Jude Bellingham empujo la pelota que se encontró en el medio del área luego de un córner que sobrepaso la primera línea defensiva rival.

El 10 de la selección inglesa logro descontracturar el encuentro, tanto que 5 minutos mas tarde, el capitán y bandera de este equipo Harry Kane adelantó una vez más, de cabeza tras un centro desde la izquierda por parte del autor del primer gol.

Marca registrada: Harry Kane conectó de cabeza y firmó el 2-0

¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!



De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Al quedar en el primer lugar, Inglaterra se mantiene a la espera de su rival que saldrá del mejor tercero entre las zonas E, H, I, J, K. Panamá, por su parte, quedó última y eliminada del certamen.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Inglaterra - Panamá

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