Independiente se juega el pase a cuartos de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile: hora y TV

Independiente recibirá este miércoles a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido, que comenzará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García y se podrá ver a través de DSports.

Independiente obligado a ganar y clasificar para no empeorar su mal presente Independiente llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque de semestre y acumula siete partidos sin conocer la victoria. En el Torneo Clausura marchan últimos en la Zona B con solo dos puntos y ya sufrieron una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que un nuevo golpe en la Copa Sudamericana arruinaría gran parte del año para los dirigidos por Julio Vaccari.

Julio Vaccari en Vélez-Independiente Julio Vaccari se juega gran parte del semestre ante el conjunto chileno. ESPN Pese a todo esto, la desventaja no es tan grande y el “Rojo” ya demostró de lo que es capaz cada vez que juega frente a su gente.

La Universidad de Chile va por el batacazo en Avellaneda Universidad de Chile, por su parte, había quedado tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que tuvo que disputar los playoffs en la Copa Sudamericana, instancia en la que pasó por arriba a Guaraní de Paraguay con un global de 6-2.