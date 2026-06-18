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Gabriel Batistuta

Igualó a Gabriel Batistuta y rompió una racha de casi un siglo: Jonathan David, el "hombre de hielo" de Canadá

El delantero anotó un hat-trick para el primer triunfo de los canadienses en la historia de los mundiales. Además, rompió varios récords.

Federico Acosta

Federico Acosta

David marcó un triplete este miércoles y alcanzó un marca que registraba Gabriel Batistuta.

David marcó un triplete este miércoles y alcanzó un marca que registraba Gabriel Batistuta.

Un día, Canadá lo logró. Después innumerables intentos, de años de sinsabores y amarguras y de estar muy cerca de conseguirlo en varias ocasiones, los Rojos tocaron el cielo con las manos al obtener este jueves su primer triunfo en la historia de los mundiales. Y lo hizo con una figura estelar: Jonatan David.

El atacante de la selección anfitriona se despachó con un hat-trick ante la casi sentenciada Qatar y le sumó otro hito a una carrera marcada por la constancia y la disciplina.

Jonathan David marcó un doblete y Canada golea a Qatar

Además, con los tres tantos de este jueves en Vancouver, David rompió varias marcas, tanto individuales como colectivas, con algunas que datan de un puñado de años y otras que llevaban casi un siglo guardadas en la biblioteca.

Una infancia sin GPS

Jonathan David nació el 14 de enero de 2000 en Brooklyn, Nueva York, pero de muy pequeño vivió en Haití, de donde son oriundos sus padres. Sin embargo, al cumplir 6 años, su familia abandonó el Caribe para radicarse en Ottawa, en donde el pequeño empezó a jugar al fútbol.

David jugó en Canadá hasta que decidió irse a probar suerte al fútbol belga.

David jugó en Canadá hasta que decidió irse a probar suerte al fútbol belga.

Después de probarse en varias academias locales y de incursionar de a poco en las selecciones juveniles de Canadá, David fue fichado en 2019 por el Gante de Bélgica. Dos años después pasó al Lille de Francia, en donde jugó cinco temporadas, hasta que en 2025 arribó a la Juventus de Turín, en donde está actualmente.

Sus números reflejan un crecimiento constante en su carrera. En clubes jugó más de 350 partidos y anotó 154 goles, pero en la selección las cifras son aún más impresionantes: 79 partidos con el de este jueves, 40 goles y 20 asistencias. Impactante.

El “hombre de hielo” de los récords

El Iceman, como le puso John Herdman, un viejo seleccionador de Canadá, debido a su frialdad y serenidad para jugar, rompió varias marcas con el triplete que le anotó a Qatar en el 6 a 0 de este miércoles.

El último jugador del fútbol italiano que había anotado un triplete en un Mundial había sido Bati ante Grecia.

El último jugador del fútbol italiano que había anotado un triplete en un Mundial había sido Bati ante Grecia.

Entre los récords más destacados sobresalen dos en particular. Es el primer jugador de la Serie A de Italia que marca tres goles en un Mundial desde Gabriel Omar Batistuta, que cuando jugaba en Fiorentina anotó un hat-trick ante Grecia en Estados Unidos 1994.

La otra marca data de hace casi cien años, porque el último jugador de una selección de CONCACAF en anotar tres goles en un mismo encuentro de un Mundial había sido Bert Patenaude, para Estados Unidos, durante el certamen de Uruguay 1930.

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