Igualó a Gabriel Batistuta y rompió una racha de casi un siglo: Jonathan David, el "hombre de hielo" de Canadá

El delantero anotó un hat-trick para el primer triunfo de los canadienses en la historia de los mundiales. Además, rompió varios récords.

Un día, Canadá lo logró. Después innumerables intentos, de años de sinsabores y amarguras y de estar muy cerca de conseguirlo en varias ocasiones, los Rojos tocaron el cielo con las manos al obtener este jueves su primer triunfo en la historia de los mundiales. Y lo hizo con una figura estelar: Jonatan David.

El atacante de la selección anfitriona se despachó con un hat-trick ante la casi sentenciada Qatar y le sumó otro hito a una carrera marcada por la constancia y la disciplina.

Jonathan David marcó un doblete y Canada golea a Qatar ESPN Además, con los tres tantos de este jueves en Vancouver, David rompió varias marcas, tanto individuales como colectivas, con algunas que datan de un puñado de años y otras que llevaban casi un siglo guardadas en la biblioteca.

Una infancia sin GPS Jonathan David nació el 14 de enero de 2000 en Brooklyn, Nueva York, pero de muy pequeño vivió en Haití, de donde son oriundos sus padres. Sin embargo, al cumplir 6 años, su familia abandonó el Caribe para radicarse en Ottawa, en donde el pequeño empezó a jugar al fútbol.

David jugó en Canadá hasta que decidió irse a probar suerte al fútbol belga. Después de probarse en varias academias locales y de incursionar de a poco en las selecciones juveniles de Canadá, David fue fichado en 2019 por el Gante de Bélgica. Dos años después pasó al Lille de Francia, en donde jugó cinco temporadas, hasta que en 2025 arribó a la Juventus de Turín, en donde está actualmente.