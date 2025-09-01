Huracán Las Heras y Rivadavia, los representantes mendocinos en la Liga Argentina de Básquet

El básquet mendocino vive un momento histórico, ya que Huracán Las Heras y Rivadavia jugarán la Liga Argentina.

Huracán Las Heras jugará en la segunda categoría del básquet nacional al igual que Rivadavia.

El básquet mendocino vive un momento histórico, ya que Huracán Las Heras fue confirmado como nuevo integrante de la Liga Argentina, la segunda categoría del país, y compartirá competencia con Rivadavia Básquet, que lleva una década en este nivel.

De esta manera, con el Globo y Rivadavia, por primera vez en la historia la provincia tendrá dos representantes en el torneo de ascenso a la Liga Nacional de Básquet.

El equipo del norte provincial viene de realizar una gran campaña en la Liga Federal, donde quedó muy cerca de conseguir el ascenso deportivo. Sin embargo, gracias a la reestructuración de la categoría, pudo quedarse con una de las plazas vacantes y tendrá la posibilidad de competir en una divisional que le permitirá seguir consolidando su proyecto deportivo.

El doble desafío de Huracán Las Heras Mientras tanto, el elenco de calle Olascoaga no descuida el plano local. En la Superliga de Mendoza, Huracán Las Heras acumula tres triunfos y dos derrotas, ubicándose en la mitad de la tabla del Torneo Clausura.

Con un plantel en formación y con la ilusión de toda su gente, el equipo lasherino se prepara para afrontar un doble desafío: hacer historia en la Liga Argentina y seguir siendo protagonista en el básquet provincial.