Huracán Las Heras

Huracán Las Heras y Rivadavia, los representantes mendocinos en la Liga Argentina de Básquet

El básquet mendocino vive un momento histórico, ya que Huracán Las Heras y Rivadavia jugarán la Liga Argentina.

Huracán Las Heras jugará en la segunda categoría del básquet nacional al igual que Rivadavia.&nbsp;

@hlhbasquetmza

El básquet mendocino vive un momento histórico, ya que Huracán Las Heras fue confirmado como nuevo integrante de la Liga Argentina, la segunda categoría del país, y compartirá competencia con Rivadavia Básquet, que lleva una década en este nivel.

De esta manera, con el Globo y Rivadavia, por primera vez en la historia la provincia tendrá dos representantes en el torneo de ascenso a la Liga Nacional de Básquet.

El equipo del norte provincial viene de realizar una gran campaña en la Liga Federal, donde quedó muy cerca de conseguir el ascenso deportivo. Sin embargo, gracias a la reestructuración de la categoría, pudo quedarse con una de las plazas vacantes y tendrá la posibilidad de competir en una divisional que le permitirá seguir consolidando su proyecto deportivo.

El doble desafío de Huracán Las Heras

Mientras tanto, el elenco de calle Olascoaga no descuida el plano local. En la Superliga de Mendoza, Huracán Las Heras acumula tres triunfos y dos derrotas, ubicándose en la mitad de la tabla del Torneo Clausura.

Con un plantel en formación y con la ilusión de toda su gente, el equipo lasherino se prepara para afrontar un doble desafío: hacer historia en la Liga Argentina y seguir siendo protagonista en el básquet provincial.

Así serán las zonas la Liga Argentina 2025/2026

La Liga Argentina 2025/26 se disputará con 34 equipos y se dividirá en dos conferencias:

Conferencia Norte

  1. Amancay de La Rioja
  2. Barrio Parque de Córdoba
  3. Bochas de Colonia Caroya
  4. Colón de Santa Fe
  5. Comunicaciones de Mercedes
  6. Estudiantes de Tucumán
  7. Fusión Riojana
  8. Hindú de Córdoba
  9. Huracán Las Heras
  10. Independiente de Santiago del Estero
  11. Jujuy Básquet
  12. Rivadavia Básquet
  13. Salta Basket
  14. San Isidro de San Francisco
  15. Santa Paula de Galvez
  16. Sportivo Suardi
  17. Villa San Martín de Resistencia

Conferencia Sur

  1. Centenario de Venado Tuerto
  2. Central Entrerriano de Gualeguaychú
  3. Ciclista Juninense
  4. Deportivo Norte de Armstrong
  5. Deportivo Viedma
  6. El Talar
  7. Gimnasia y Esgrima La Plata
  8. La Unión de Colón
  9. Lanús
  10. Pergamino Básquet
  11. Pico Football Club
  12. Provincial de Rosario
  13. Quilmes de Mar del Plata
  14. Racing de Avellaneda
  15. Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
  16. Unión de Mar del Plata
  17. Villa Mitre de Bahía Blanca

