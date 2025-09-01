Huracán Las Heras y Rivadavia, los representantes mendocinos en la Liga Argentina de Básquet
El básquet mendocino vive un momento histórico, ya que Huracán Las Heras y Rivadavia jugarán la Liga Argentina.
El básquet mendocino vive un momento histórico, ya que Huracán Las Heras fue confirmado como nuevo integrante de la Liga Argentina, la segunda categoría del país, y compartirá competencia con Rivadavia Básquet, que lleva una década en este nivel.
De esta manera, con el Globo y Rivadavia, por primera vez en la historia la provincia tendrá dos representantes en el torneo de ascenso a la Liga Nacional de Básquet.
El equipo del norte provincial viene de realizar una gran campaña en la Liga Federal, donde quedó muy cerca de conseguir el ascenso deportivo. Sin embargo, gracias a la reestructuración de la categoría, pudo quedarse con una de las plazas vacantes y tendrá la posibilidad de competir en una divisional que le permitirá seguir consolidando su proyecto deportivo.
El doble desafío de Huracán Las Heras
Mientras tanto, el elenco de calle Olascoaga no descuida el plano local. En la Superliga de Mendoza, Huracán Las Heras acumula tres triunfos y dos derrotas, ubicándose en la mitad de la tabla del Torneo Clausura.
Con un plantel en formación y con la ilusión de toda su gente, el equipo lasherino se prepara para afrontar un doble desafío: hacer historia en la Liga Argentina y seguir siendo protagonista en el básquet provincial.
Así serán las zonas la Liga Argentina 2025/2026
La Liga Argentina 2025/26 se disputará con 34 equipos y se dividirá en dos conferencias:
Conferencia Norte
- Amancay de La Rioja
- Barrio Parque de Córdoba
- Bochas de Colonia Caroya
- Colón de Santa Fe
- Comunicaciones de Mercedes
- Estudiantes de Tucumán
- Fusión Riojana
- Hindú de Córdoba
- Huracán Las Heras
- Independiente de Santiago del Estero
- Jujuy Básquet
- Rivadavia Básquet
- Salta Basket
- San Isidro de San Francisco
- Santa Paula de Galvez
- Sportivo Suardi
- Villa San Martín de Resistencia
Conferencia Sur
- Centenario de Venado Tuerto
- Central Entrerriano de Gualeguaychú
- Ciclista Juninense
- Deportivo Norte de Armstrong
- Deportivo Viedma
- El Talar
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- La Unión de Colón
- Lanús
- Pergamino Básquet
- Pico Football Club
- Provincial de Rosario
- Quilmes de Mar del Plata
- Racing de Avellaneda
- Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
- Unión de Mar del Plata
- Villa Mitre de Bahía Blanca