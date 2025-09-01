Otra vez lluvia, ¡pero de goles! Huracán Las Heras cayó 4 a 3 y se complicó en el Federal

Huracán Las Heras tenía la oportunidad de alcanzar a los líderes en la Reválida del Federal A, pero cayó 4 a 3 frente a Guillermo Brown.

Celebran los jugadores de Guillermo Brown uno de los cuatro tantos en el estadio de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras, que tenía la gran oportunidad de alcanzar a los líderes de su zona en la Reválida del Federal A, cayó 4 a 2 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El encuentro debía disputarse ayer domingo, pero había sido reprogramado por la tormenta.

Después de la derrota del Atlético San Martín en San Luis, la caída de Huracán Las Heras dejó a los equipos mendocinos sin liderazgo y con chances más complicadas para avanzar a la segunda fase de Reválida.

Sin bien el Globo comenzó ganando con un tempranero tanto de Luciano Ortega a los dos minutos de juego, el equipo chubutense reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador en tan solo cinco minutos, con goles de Leonardo González y Marcos Giménez. Para agravar la situación, a los 25 aumentó la cuenta Iván Bravo para Guillermo Brown y a los 37 Axel Kostelak sentenció el cuarto. Ya era goleada y apenas transcurría la primera parte.

Afortunadamente, a dos minutos del final, Emmanuel García logró un descuento y puso a los departamentales otra vez en partido. Finalmente, el Globo volvió a acercarse en el complemento, cuando faltaba apena un minuto para el final del partido, a través de Agustín Muñoz.

Huracán Las Heras, afuera de los puestos de clasificación Por otra parte, Gutiérrez Sport Club, que ya perdió la categoría cayó 2 a 1 como local frente a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Con ese resultado, la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera: