Huracán Las Heras Básquet va por la permanencia: misión límite en la Liga Argentina

Con Gustavo Noria Bóhorquez al mando en la conducción técnico-táctica, Huracán Las Heras Básquet afronta una misión compleja: sostener la categoría en la Liga Argentina , la segunda división del básquet nacional. El equipo mendocino encarará la recta decisiva con la sensible baja, por motivos personales, del venezolano Javinger Vargas Hernández.

El entrenador santacruceño, oriundo de Caleta Olivia y radicado en Neuquén, llegó hace pocos días para tomar el timón del plantel tras la salida del rosarino Agustín Pujol. Bajo la gestión anterior, el Globo había mostrado una producción destacada en el inicio del ciclo, compitiendo con dignidad en la Liga Federal como debutante y dando luego el salto a la segunda categoría nacional.

Huracán comparte divisional con Rivadavia Básquet y afrontará en breve ocho partidos determinantes. Para sostener la plaza no solo deberá sumar la mayor cantidad de victorias posibles, sino también depender de los resultados de sus rivales directos.

El nuevo head coach dialogó sobre el presente del equipo y el desafío inmediato.

Bigote Irrutia fue clave para el triunfo del Globito que toma aire en la Liga Argentina de básquet. (Foto prensa Huracán Las Heras Básquet)

—¿Cómo es sumarse a un equipo que no armaste y que está comprometido con la permanencia?

—Partido a partido. Hoy la cabeza está puesta en recibir y vencer a Jujuy Básquet. Lo demás vendrá solo. Nos concentramos en lo nuestro, no miramos resultados ajenos. Estudiamos al rival inmediato, descansamos, regeneramos y nos enfocamos en el próximo juego.

—¿Cómo evaluás tu adaptación?

—Con tranquilidad. Observé que el equipo levantó el nivel, salvo en el último partido ante Barrio Parque, donde el desgaste físico tras tres juegos en pocos días se sintió, además fuera de casa. Creo que el formato de competencia debería revisarse por las largas distancias y los viajes extensos, pero por ahora debemos adaptarnos.

—¿Qué proyectás para los próximos encuentros?

—Tenemos cinco de los próximos ocho partidos como locales. Eso permite dosificar cargas, trabajar conceptos y sumar entrenamientos consecutivos, algo que no habíamos podido hacer desde mi llegada.

Noria Bóhorquez ya conoce el básquet mendocino: trabajó en Rivadavia y en Atenas, donde integró cuerpo técnico junto al preparador físico Omar Dabúl, hoy en la institución del norte provincial.

—Llegaste como reemplazo. ¿Cómo fue la inserción en el grupo?

—Primero realizamos un diagnóstico integral de cada jugador y del funcionamiento colectivo. La respuesta fue muy positiva. Hay predisposición total al trabajo y al cambio. Todos quieren revertir la situación.

El calendario inmediato será exigente: Huracán recibirá a Jujuy Básquet el martes 24 de febrero a las 21.30, luego a Colón de Santa Fe el sábado 28, posteriormente a Independiente BBC el viernes 6 de marzo y cerrará esta serie como local ante Sportivo Suardi el lunes 16, todos en el mismo horario.

—¿Qué puede pasar en esta seguidilla?

—Insisto: partido a partido. No hay equipos invencibles. Algunos tienen más rodaje, pero ninguno está fuera de nuestro alcance.

—¿Fortalezas y debilidades del equipo?

—La principal fortaleza es el convencimiento del grupo respecto al objetivo. Nadie baja los brazos. Sabemos que debemos mejorar en defensa, porque recibimos muchos puntos y altos porcentajes de tres.

Huracán Las Heras atraviesa además un proceso de renovación institucional. En las próximas semanas se producirá el recambio de autoridades y, desde mediados de marzo, el club volverá a competir en el Torneo Federal de fútbol. Con un fuerte acompañamiento del público y una etapa de modernización dirigencial, el Globo busca sostener su lugar en el básquet nacional.