¡Hola, Bambino! El insólito blooper durante una transmisión de ESPN de la Champions League

El Bambino Pons y su comentarista Jorge Baravalle fueron ponchados accidentalmente durante la transmisión de ESPN de Eintracht Frankfurt - Liverpool.

En una nueva y emocionante jornada de Champions League, este miércoles el Liverpool goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt por la fecha 3. Sin embargo, lo sucedido en el rectángulo de juego no fue lo único destacado del encuentro, al menos no para quienes lo vieron por la señal de ESPN Argentina.

En el arranque del segundo tiempo, promediando los 47 minutos de partido, durante un ataque de los Reds (que para ese entonces ya estaba 3-1 arriba en el marcador), de repente dejó de verse el cotejo y, por unos instantes, los espectadores fueron testigos de lo que sucedía dentro de la cabina de transmisión.

El blooper durante la transmisión de ESPN El blooper durante la transmisión de ESPN La imagen de un momento a otro dejó de mostrar la cancha y los jugadores, y la señal ponchó accidentalmente al Bambino Pons y Jorge Baravalle, encargados del relato. Rápidamente se percataron de lo que estaba sucediendo (ya que ambos estaban viendo lo mismo que los televidentes) y reaccionaron para tratar de solucionar el problema.

El comentarista fue el primero en accionar y comenzó a chasquear los dedos y aplaudir para llamar la atención de los operadores mientras señalaba los monitores. A sus espaldas, una asistente que estaba presente en la sala salió corriendo por la puerta para ver si podía hacer algo. El relator, en tanto, no perdió en ningún momento la compostura y, ante semejante situación, actuó con naturalidad y saludó al público con un "Hola, ¿cómo están?".