Hay polémica: el choque de Franco Colapinto por el que la Fórmula 1 cambió el reglamento para 2026

A partir del incidente que sufrió Franco Colapinto en el Gran Premio de Imola, la Máxima anunció un importante cambio en su reglamento de cara al 2026.

El choque de Franco Colapinto que derivó en un importante cambio en el reglamento de la Fórmula 1 para 2026.

Faltan menos de dos meses para el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la FIA terminan de ultimar detalles en el nuevo y renovado reglamento técnico. Con varios cambios importantes, los autos más veloces del mundo volverán a salir a la pista el próximo 8 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia, para darle comienzo a un nuevo campeonato apasionante.

Ahora, en las últimas horas se conoció la noticia de un nuevo cambio en el Código Deportivo Internacional y que tiene como responsable indirecto a Franco Colapinto. Es que tras un accidente suyo en el Gran Premio de Imola fue el detonante para que la Federación Internacional del Automóvil reescribiera la regla de anulación de tiempos, con el fin de terminar con las “zonas grises”.

La FIA anunció un cambio importante en su reglamento producto de un accidente de Colapinto El incidente ocurrió el fin de semana que FC43 regresaba a la Máxima para reemplazar a Jack Doohan. Durante la sesión de clasificación (la Q1), el pilarense perdió el control de su monoplaza y chocó fuertemente contra las barreras de contención, provocando la salida de la bandera roja y el final de la sesión.

El choque de Colapinto en la Q1 del GP de Imola. Foto: F1 El choque de Colapinto en la Q1 del GP de Imola. Foto: F1 En ese preciso instante se gestó la controversia que hoy modifica el reglamento, ya que mientras el auto de Colapinto está detenido, Oliver Bearman de Haas estaba terminando de marcar su vuelta rápida que lo hubiera metido en la Q2. Sin embargo, el británico cruzó la línea de meta apenas unos segundos después de que el sistema oficial marcara la interrupción, generando que la FIA optara por borrarle el tiempo.

Luego de la determinación adoptada, la escudería estadounidense elevó un reclamo respaldado por las imágenes de las cámaras on board, en las que se evidenciaba que el piloto no había tenido referencia visual de ningún panel ni señalización que advirtiera sobre el incidente protagonizado por el pilaranse. Aun con ese material como sustento, la sanción no fue revertida: el tiempo no se restituyó y Bearman quedó fuera de competencia.