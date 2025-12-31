Franco Colapinto fue la persona más googleada en Argentina en 2025: el sorpresivo futbolista más buscado

El informe El año en búsquedas confirmó el fuerte impacto del deporte y ubicó a Franco Colapinto en lo más alto del ranking general.

Franco Colapinto fue la persona más buscada en Google Argentina en 2025, según el informe anual de la plataforma.

Franco Colapinto se consolidó como el gran fenómeno digital en 2025. El piloto encabezó el ranking general del informe “El año en búsquedas”, elaborado por Google, y se ubicó por encima de referentes políticos, figuras mediáticas y celebridades, en un año marcado por el fuerte interés en el deporte.

El relevamiento anual de la plataforma reflejó que las consultas vinculadas a competencias deportivas y protagonistas del alto rendimiento ocuparon un lugar central entre los usuarios argentinos. Torneos internacionales, selecciones nacionales y nuevas figuras impulsaron gran parte del tráfico durante el calendario.

En ese marco, el fútbol volvió a liderar las preferencias. El Mundial de Clubes fue el evento deportivo más buscado del año y el de mayor crecimiento, traccionado por la participación de Boca y River y por la final entre Chelsea y PSG, que generó picos de atención a nivel nacional.

El deporte, motor de las búsquedas en 2025 Además del Mundial de Clubes, el ranking de eventos deportivos más consultados incluyó la Copa Mundial Sub-20, la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol, la Champions League y Wimbledon. Estos eventos sostuvieron un alto volumen de búsquedas y confirmaron al deporte como uno de los ejes principales del interés digital. Los eventos deportivos más buscados fueron:

Copa Mundial de Clubes

Copa Mundial Sub-20

Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol

Champions League

Wimbledon Chelsea festejos campeón del mundo El Mundial de Clubes se posicionó como el término deportivo más buscado del año y el de mayor crecimiento. EFE Franco Colapinto, líder absoluto del ranking general El dato más destacado del informe fue el primer puesto de Franco Colapinto en el ranking general de personas más buscadas en Argentina. Detrás del piloto se ubicaron el ex Gran Hermano Thiago Medina, Cristina Fernández de Kirchner, Julieta Prandi y Robert Prevost, lo que refuerza la magnitud de su impacto más allá del automovilismo. Y en el sexto lugar apareció el español Ander Herrera, futbolista que fue refuerzo de Boca en enero de 2025 y suscitó la curiosidad de hinchas propios y ajenos para conocer más sobre el jugador europeo que llegaba al Xeneize.