Guillermo Vilas cumple 73 años y su hija mayor publicó una tierna foto junto a él: "Te amo infinitamente"

En el nuevo aniversario de Guillermo Vilas, la mayor leyenda del tenis argentino, su hija Andanin compartió una emotiva postal en su cuenta de Instagram.

Guillermo Vilas es definitivamente la más grande leyenda del tenis argentino y uno de los máximos exponentes históricos del deporte nacional. El hombre que logró popularizar de manera definitiva la disciplina en el país, cumple este domingo 17 de agosto 73 años.

Hace algún tiempo que Willy atraviesa una delicada enfermedad cognitiva, con la cual su familia se ha mantenido muy cautelosa y nunca reveló con exactitud cuál es su cuadro, y sus apariciones públicas recientes han sido realmente pocas. Sin embargo, a raíz de su nuevo cumpleaños, tuvo una suerte de "reaparición" en redes.

La foto que compartió la hija de Guillermo Vilas Guillermo Vilas foto Andanin Vilas @andaninvilas Para celebrar el 73 aniversario del nacimiento del icónico tenista, su hija Andanin compartió hace algunas horas una tierna foto en su cuenta de Instagram. En la misma se la ve a ella con su padre algunos años atrás leyendo una revista. A la misma le agregó una emotiva leyenda: "Feliz cumpleaños. Te amo infinitamente".

Andanin, nacida en París, Francia, en 2003, es la mayor de los cuatro hijos del matrimonio entre Guillermo y la tailandesa Phiang Phathu. Completan la familia Lalindao (nacida en enero de 2010 en Miami), Intila (diciembre de 2010, Buenos Aires) y Guillermo Jr. (2017, Mónaco).