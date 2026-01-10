Golpazo para el Tottenham y Cuti Romero: la FA le aplicó una sanción extra y se perderá el partido ante al Aston Villa

El Cuti Romero había cumplido la sanción que le impuso la Federación Inglesa, pero luego de revisar el expediente decidieron aplicarle una medida extra.

El Cuti Romero recibió una sanción extra por parte de la FA y no estará en el duelo frente al Aston Villa.

El presente del Tottenham no es el mejor. Luego de ser campeones de la Europa League en la temporada pasada, el equipo del Cuti Romero no logra hacer pie en la Premier League (se ubican 14°) y en sus últimos compromisos no logró sumar de a tres.

Incluso, en la derrota por 2-1 frente al Liverpool de Alexis Mac Allister, el ex Belgrano de Córdoba se fue expulsado sobre el final del encuentro por una durísima patada sobre el francés, Ibrahima Konaté. Ante ello, la FA le abrió un expediente y lo sancionó con una fecha (la cumplió en la derrota por 3-2 frente al Bornemouth).

El Cuti Romero recibió una sanción extra y se perderá el duelo frente al Aston Villa Ahora, de cara a lo que será el partido frente al Aston Villa del Dibu Martínez por la FA Cup, el campeón del mundo en Qatar 2022 no podrá estar presente debido a que la Federación Inglesa le aplicó una sanción extra que lo dejará afuera por una jornada más.

cuti romero1 Cuti Romero no jugará frente al Aston Villa por la FA Cup. Instagram @cutiromero2 En su comunicado oficial, el ente que rige el fútbol inglés explicó los motivos de esta nueva sanción al Cuti Romero: “Actuó de manera indebida alrededor del minuto 93 al no abandonar el campo de juego rápidamente”, y señaló además una conducta “confrontativa y agresiva” hacia el árbitro. Además de la sanción deportiva, el argentino también tendrá que pagar una multa económica de 50.000 libras.

El tenso clima que habita en el Tottenham El hecho se produjo en medio de un clima de máxima tensión. Luego de la caída por 3-2 ante el Bournemouth, equipo en el que milita Marcos Senesi, el defensor recurrió a sus redes sociales para manifestar su malestar. A través de una publicación en Instagram, ofreció disculpas a los aficionados por el rendimiento del equipo, aunque deslizó un mensaje enigmático que apuntó a cuestiones internas: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien".