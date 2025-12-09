Godoy Cruz vuelve a los entrenamientos a la espera de las elecciones y ¿con Asad?

El plantel del Tomba retomará los trabajos este martes en el predio de alto rendimiento. ¿Estará el Turco?

Tras las vacaciones, el plantel de Godoy Cruz volverá a los trabajos este martes.

Este martes por la mañana, el plantel de Godoy Cruz regresará a los entrenamientos y comenzará a preparar el terreno para una pretemporada diferente, que contará con un escenario distinto al que se presentó durante todos estos últimos años tras el descenso de categoría.

Mientras que por La Bodega se respiran aires de incertidumbre y hermetismo frente al acto eleccionario que se desarrollará el próximo sábado, los futbolistas volverán a reunirse tras el partido ante Deportivo Riestra y un breve receso de vacaciones.

Con algunas bajas respecto al equipo que disputó la actual temporada y con la presencia de varios juveniles que empezarán a dar sus primeros pasos con el plantel profesional, el Tomba regresará a los trabajos con muchas preguntas en el aire y muy pocas respuestas.

Godoy Cruz vuelve a los entrenamientos, ¿con Omar Asad? El plantel del Bodeguero se reunirá este martes en el predio de alto rendimiento y, al igual que el miércoles, los futbolistas recibirán diferentes pruebas por parte del departamento de evaluaciones del club.