Godoy Cruz venció 2-1 a Deportivo Morón a domicilio y se ilusiona con la punta

Por la fecha 30 de la Primera Nacional 2026 , Godoy Cruz Antonio Tomba estiró su buen momento , consiguió su cuarto triunfo de manera consecutiva y dio una muestra de carácter al vencer 2-1 a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano. Un triunfazo de visitante que le permite ilusionarse con luchar por el primer lugar de la Zona A.

Martín Pino en el primer tiempo y Gastón Gil Romero fueron los autores de los goles que le permitieron al equipo de Pablo de Muner quedarse con 3 puntos de oro y mantenerse a 6 puntos del líder Ferro , que el sábado venció 1-0 a Bolívar. Emilio Lazza, que había marcado el empate parcial para el Gallo, se fue expulsado sobre el cierre del encuentro.

En un arranque de partido bastante dinámico, a los 8 minutos, Vicente Poggi casi adelanta al Tomba con un buen remate en el área grande, pero el arquero Julio Salvá le hizo honor a su apellido y metió un manotazo salvador para mantener el cero. Promediando los 13’, el juego se frenó unos momentos por un fuerte choque de cabezas entre Juan Strumia y Mateo Levato que dejó a ambos muy sentidos. Todos los jugadores y la hinchada local reclamaron falta del 1, pero Franco Acita no sancionó nada.

El encuentro de a poco se fue picando y se terminó peleando más que jugando. Y como quien no quería la cosa, el Bodeguero logró ponerse en ventaja a los 30’ gracias a un penal por una falta de Francisco Flores a Santiago Martinez. Martín Pino se encargó de ejecutarlo y lo intercambió por gol.

Sin embargo, la alegría duraría poco, ya que a los 35’, luego de un centro venenoso de córner de Emanuel Iñíguez que se estrelló en el palo, apareció Emilio Lazza y agarró el rebote para marcar el empate de cabeza e irse en tablas al descanso.

Morón, dispuesto a darlo vuelta, tomó la incitativa en el comienzo del segundo tiempo y tuvo mayor dominio de la pelota y la mayor cantidad de ataques. Pero Godoy Cruz logró acomodarse y a los 71 minutos volvió a golpear con un gol de Gastón Gil Romero, que apareció en el área para agarrar un mal despeje de Salvá y volver a poner a los de azul y blanco en ventaja.

En los últimos minutos, el elenco local se plasmó al ataque, pero no encontró la claridad para encontrar el empate. Y para colmo, ya en tiempo cumplido, el Gallo se terminó quedando con 10 por una irresponsable falta sin pelota de Lazza, que vio la roja de manera directa.

Con este triunfo, Godoy Cruz se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 52 puntos, a 6 de Ferro, puntero con 58. Morón, por su parte, quedó 2° con 55 unidades. El próximo domingo, el equipo de De Muner volverá a ser visitante y se enfrentará a Racing de Córdoba en Nueva Italia por la fecha 31 de la Primera Nacional.

El minuto a minuto de Deportivo Morón - Godoy Cruz Antonio Tomba