Godoy Cruz recibe a Deportivo Madryn con la urgencia de ganar en el Gambarte

Godoy Cruz recibe a Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte con la obligación de ganar y empezar a hacerse fuerte en casa.

Godoy Cruz Antonio Tomba vuelve a casa este domingo desde las 17 para medirse con Deportivo Madryn por la 3ª fecha de la Primera Nacional. El Tomba llega con la necesidad de sumar de a tres para empezar a escalar en la tabla, encontrar claridad futbolística y comenzar a despejar las dudas que dejaron los primeros compromisos de la temporada.

Godoy Cruz busca la recuperación ante Deportivo Madryn En las primeras dos fechas, Godoy Cruz cosechó dos empates 1–1 frente a Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano, y acumula apenas dos puntos. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Morón, lo que intensifica la presión para empezar a mejorar los resultados en el Estadio Feliciano Gambarte, donde aún no consiguió una victoria desde su reinauguración.

Godoy Cruz vs Deportivo Morón Copa Argentina Nahuel Brunet (6), marcador central de Godoy Cruz, sale jugando del fondo ante la presión de David Bulacio (9), centrodelantero de Deportivo Morón. @CopaArgentina El rival, Madryn, también viene de un arranque irregular y busca su primera victoria tras caer en Santa Fe ante Colón y empatar con Deportivo Morón, además de su eliminación en Copa Argentina. Ambos equipos comparten la urgencia de sumar para comenzar a dar forma a sus campañas.

Para este compromiso, Godoy Cruz confirmó la llegada de un nuevo arquero, Juan Strumia, una incorporación dirigida a reforzar el arco y darle competencia interna al plantel. La dupla técnica encabezada por Mariano Toedtli confía en que esta incorporación, junto con el apoyo de la hinchada, pueda ser un punto de inflexión para el equipo.

El duelo será transmitido en vivo por LPF Play y supondrá una primera prueba clave para que Godoy Cruz empiece a encender motores en la búsqueda del ascenso.





Los posibles once: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Lucas Alessandria y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Brian Orosco y Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga y Martín Pino.