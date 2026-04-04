Godoy Cruz quiere mantener el invicto frente a Acassuso: hora y TV.

Godoy Cruz sigue sin perder en el campeonato y será local en el Gambarte contra el conjunto de San Isidro.

Godoy Cruz quiere aprovechar su buen momento y, este sábado, tratará de revalidarlo cuando se enfrente contra Acassuso por la séptima fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión en vivo a través de LPF Play. El Expreso viene de ganar frente a Maipú y apuntará a mantenerse en el senda de la victoria.

Por su parte, el conjunto de San Isidro llega con buen ritmo tras eliminar a Newell's por 2 a 0 en la Copa Argentina, si bien acumula dos derrotas consecutivos en el torneo de segunda división del fútbol argentino.

Godoy Cruz vs Acassuso: formaciones y TV Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; Ramiro Reynoso, David De Stéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso; Lázaro Romero y David Escalante. DT: Darío Lema.