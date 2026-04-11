Godoy Cruz perdió más que el invicto: una imagen que preocupa en la Isla Maciel

Hay derrotas que duelen por el resultado. Y otras que duelen por lo que muestran.

Lo de Godoy Cruz en la Isla Maciel entra en la segunda categoría. Porque no solo perdió el invicto: perdió la forma, la idea y, por momentos, la identidad que venía construyendo.

El equipo de Toedtli jugó su peor partido desde que está en la B Nacional. Nunca logró acomodarse, fue superado por un rival que no necesitó demasiado para ganarle bien y que, a diferencia de otros, se animó a jugarle sin respeto.

San Telmo encontró rápido por dónde lastimar. Atacó por las bandas, bloqueó el circuito interno y desconectó a los jugadores que suelen hacer jugar al equipo. El tándem Poggi–Pozo, clave en el funcionamiento, nunca pudo entrar en partido. Y cuando eso pasa, el Tomba se queda sin fútbol.

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El único que sostuvo algo de regularidad fue Gil Romero, pero desde su rol natural: el de recuperar, ordenar y pelear. Demasiado poco para un equipo que necesita mucho más en ofensiva.

También es cierto que hubo cierta mala fortuna en los goles, con desvíos y jugadas sucias que terminaron en la red. Pero quedarse en eso sería una excusa.

Godoy Cruz jugó mal.

Y no encontró respuestas.

Ni desde el funcionamiento, ni desde los cambios. Toedtli no logró torcer el rumbo de un partido que se le fue de las manos y que terminó dejando una señal de alerta.

Porque más allá del resultado, lo preocupante fue la imagen.

El equipo estuvo lejos de parecer uno que pelea por el ascenso. Lejos de esa versión competitiva que había mostrado en fechas anteriores. Lejos, incluso, de sí mismo.

La buena noticia es que tendrá tiempo. Siete días para trabajar, corregir y recuperar terreno.

El próximo sábado, en el Feliciano Gambarte y ante San Miguel, tendrá la chance de reaccionar.

Pero necesitará mucho más que una mejora. Necesitará volver a ser.