Gobetto, el dueño del mediocampo: el único que no falla en el Deportivo Maipú

En un arranque de temporada donde Deportivo Maipú busca identidad, hay un nombre que se repite fecha tras fecha: Juan Pablo Gobetto .

El mediocampista de 29 años se convirtió en el jugador más regular del equipo en este inicio de 2026 , combinando algo difícil de encontrar: constancia, influencia en el juego y llegada al gol.

En las primeras cuatro fechas, Gobetto no solo estuvo siempre presente, sino que fue protagonista:

Pero más allá de la estadística fría, hay algo que lo distingue: aparece en los momentos importantes .

Altos porcentajes de pases (entre 80% y 88% en varios partidos)

El partido bisagra fue ante Atlético de Rafaela y su sello: en la única victoria del Cruzado como local, ante Atlético Rafaela, Gobetto fue determinante.

No solo manejó los tiempos del equipo, sino que también pisó el área, generó peligro y fue clave en el desarrollo del partido. Fue ese volante que pide el fútbol moderno:

equilibrio entre recuperación, juego y llegada.

Un mediocampista completo

Formado San Lorenzo y con paso en Fundación Amigos por el Deporte y con un recorrido amplio que incluye pasos por el exterior y el ascenso argentino, Gobetto encontró en Maipú su lugar para consolidarse.

Su perfil es claro:

Ordena desde el mediocampo

Tiene lectura de juego

Sabe cuándo acelerar y cuándo pausar

Llega al área rival con criterio

Aporta sacrificio y despliegue

Y algo no menor: tiene gol, un plus que potencia su valor dentro del equipo. De recorrido silencioso a presente protagónico

Su carrera no fue lineal ni explosiva. Pasó por clubes como Chacarita Juniors, Juventud Unida Universitario, Club Atlético Mitre y Alvarado, entre otros.

Ese recorrido, muchas veces lejos de los flashes, hoy se traduce en experiencia y madurez.

Gobetto entiende el juego y entiende los momentos.

El jugador más regular del Cruzado. En un equipo que todavía busca estabilidad, Gobetto aparece como una certeza.

No es casual que sea señalado como el más parejo en este inicio de torneo: siempre cumple, casi siempre destaca y cada vez pesa más.

Un presente que invita a ilusionarse

Con 29 años, en plena madurez futbolística, Gobetto parece haber encontrado su mejor versión.

Si sostiene este nivel, no solo será clave para el presente de Maipú, sino también uno de los nombres propios del torneo.

Porque en un fútbol donde la irregularidad abunda, la regularidad de Gobetto vale doble.