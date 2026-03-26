Gimnasia y Esgrima espera por su nuevo DT: por qué todavía no está el sucesor de Ariel Broggi

Hasta este jueves por la tarde, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima no pudo cerrar la llegada del nuevo entrenador. Qué pasó.

Luego de la salida de Ariel Broggi como director técnico, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima se encuentra abocada por estas horas en poder cerrar lo antes posible la llegada del nuevo entrenador, quien tendrá como primera misión torcer el rumbo del equipo en la recta final del torneo Apertura.

Tras varias reuniones con agentes y representantes de varios técnicos del fútbol argentino, los directivos del Lobo todavía no tomaron una decisión, por lo que el anuncio que se esperaba para miércoles o jueves tendrá que seguir aguardando.

gimnasia lobo campeon entrena joaquin sastre (2) Joaquín Sastre se hizo cargo del plantel hasta que se confirme al nuevo DT. Alf Ponce Mercado / MDZ Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos bajo la conducción de Joaquín Sastre, manager del club, mientras se prepara para afrontar el próximo compromiso, que será ante Vélez el viernes 3 de abril desde las 15 en el estadio Víctor Legrotaglie, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del actual certamen de Primera División.

Gimnasia y Esgrima espera por su nuevo DT Según pudo averiguar MDZ, los dirigentes del Mensana mantuvieron reuniones con representantes de entre ocho y diez entrenadores, entre los que aparecen Guillermo Farré, Julio Vaccari, Néstor Gorosito, Martín Palermo y Cristian Kily González, entre otros.