Gianni Infantino le prometió a un país de Sudamérica ser la sede de un Mundial: "Vamos a traerlo aquí, por supuesto"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se comprometió públicamente a que un sorpresivo país sudamericano albergue un Mundial en el futuro.

El fútbol boliviano vive días de esperanza. Luego de asegurarse un lugar en el Repechaje rumbo al Mundial 2026, una nueva noticia volvió a entusiasmar a los hinchas: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró durante su visita a La Paz que Bolivia podría ser sede de una Copa del Mundo.

Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia El máximo dirigente suizo participó de la inauguración de la Casa de la Verde, el primer complejo deportivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en el marco de los festejos por los 100 años de la entidad. En ese acto, lanzó una frase que no tardó en recorrer todo el país: “Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto. Vamos a ver de qué Mundial hablamos”.

En ese mismo discurso, Infantino aseguró que ya inició conversaciones con el presidente electo de aquel país, Rodrigo Paz, para analizar “qué tipo de Mundial podría organizar Bolivia”. En la ceremonia también estuvo presente Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien se sumó al entusiasmo y le pidió públicamente al mandamás de la FIFA que cumpla su promesa.

Si bien las palabras de Infantino fueron tomadas como un guiño importante en suelo boliviano, el camino para llevar adelante esta idea no es nada sencillo: la elección de la sede de un Mundial no depende solo de él, sino de una votación en la que participan más de 200 federaciones de todo el mundo.