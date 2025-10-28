Garnacho recordó sus problemas con Amorim en el United y reveló por qué se fue al Chelsea: "Mi situación en el club era difícil"

Alejandro Garnacho repasó lo que fue su conflictiva última temporada en Manchester y explicó por qué eligió a irse al Chelsea.

Alejandro Garnacho, que se sumó en este 2025 al Chelsea y le costó encontrar su lugar, condicionado por la falta de pretemporada y por cuestiones físicas, de a poco se va amoldando al equipo. El último sábado, en lo que a la postre sería una derrota por 2-1 ante Sunderland, marcó su primer gol con la camiseta azul.

Poder asentarse en los Blues es un paso muy importante en su carrera tras lo que fue su polémica salida del Manchester United y su conflictivo último año en Old Trafford, el cual se vio marcado por sus constantes cortocircuitos con el DT, Rúben Amorim. Esto, sumado a sus discretos números y ciertas inconductas, le valieron también el enojo de los hinchas.

Garnacho recordó sus problemas con Amorim y su salida de Manchester United Ruben Amorim Alejandro Garnacho Garnacho y Amorim no pudieron convivir en el Manchester United. EFE "Obviamente, en mi última temporada en el United, con el nuevo entrenador, hubo muchos cambios con mi situación en el club y era un poco difícil", señaló el Bichito en diálogo con Sports Illustrated, resaltando cómo cambió todo cuando asumió el portugués en el banco de los Red Devils con la campaña ya empezada, en reemplazo de Erik ten Hag.

"Aún así jugué muchos partido la temporada pasada, casi siempre de titular o a veces desde el banco de los suplentes", apuntó luego. El joven delantero hispano-argentino llegó a jugar el último campeonato, entre todas la competencias nacionales e internacionales, un total de 53 partidos, en los que metió 10 goles y dio 10 asistencias.