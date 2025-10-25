Garnacho convirtió su primer gol con los Blues en la derrota de su equipo frente al Sunderland en Stamford Bridge por la Premier League.

A pesar del gol de Garnacho, el Chelsea sufrió una dolorosa derrota ante el Sunderland. Foto: EFE

El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho perdió 2-1 frente a Sunderland en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Premier League. Tras esta dura derrota, el equipo comando por el director técnico Enzo Maresca se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, mientras que el conjunto liderado por el entrenador Régis Le Bris–recién ascendido—se quedó con el segundo puesto de la tabla.

Los dos goles del Sunderland fueron realizados por Wilson Isidor y Chemsdine Talbi, al tiempo que el único tanto del conjunto londinense llegó de la mano de Garnacho.

El gol de Garnacho no alcanzó y el Chelsea cayó frente al Sunderland Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el Chelsea desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, quien realizó un planteo para frenar la colectivización del ataque, pero no pudo contener los talentos individuales.

A los 4 minutos, Garnacho, quien perdió consideración en la Selección argentina, realizó una jugada individual por la banda izquierda que generó una prometedora oportunidad de conversión. El argentino, con dos defensores encima, se metió adentro del área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero neerlandés Robin Roefs.

El gol de Garnacho en la caída del Chelsea frente al Sunderland (Créditos: ESPN) Sin embargo, en el minuto 22, Wilson Isidor aprovechó un rebote, remató e igualó el encuentro por 1-1.