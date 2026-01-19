Gallardo festejó su cumpleaños 50 con una fiesta: cargada a Boca y el único futbolista del plantel que fue

Tras finalizar la pretemporada con River, Marcelo Gallardo festejó su quincuagésimo aniversario a lo grande y con una pequeña chicana a Boca.

Este domingo 18 de enero, Marcelo Gallardo cumplió 50 años. La doce dieron justo en pleno amistoso ante Peñarol, que comenzó a disputarse el sábado a la noche, pero terminó finalizando pasada la medianoche. Y si bien el técnico de River Plate tuvo algunas felicitaciones y saludos allí mismo en la cancha, el verdadero festejo llegaría más tarde.

Durante el transcurso del día, acapararía toda la atención con la larga entrevista que publicó el canal oficial del club en YouTube. Pero luego, en su regreso al país (el duelo ante el Manya fue en Uruguay) tendría la oportunidad de distenderse con una gran fiesta que tuvo lugar en un lujoso salón.

La fiesta de cumpleaños de Marcelo Gallardo La fiesta de cumpleaños de Marcelo Gallardo Su esposa, Geraldine la Rosa, subió a su cuenta de Instagram varias fotos y videos del evento, que muestran al Muñeco rodeado de sus familiares, amigos y demás seres queridos. Además del momento en el que sopla las velitas, en otro de los clips se lo ve bailando cumbia junto a su compañera de vida.

Foto Cumpleaños 50 Gallardo Algunos invitados usaron gorras que decían "Madrid", en referencia a la final ganada a Boca. @gerald.larosa Otra de las postales expuso una pequeña chicana a Boca Juniors que no pasó desapercibida en redes. Entre todo el cotillón, hubo varias gorras de colores fluorescentes con distintas consignas. Mientras Gallardo lució una que decía "50" (los años que cumplía), había otras que decían cosas tales como "Creer" (su lema) y una que rezaba "Madrid", en una clara referencia la final de la Copa Libertadores 2018 ganada ante su eterno rival en la capital española.