Fue uno de los últimos en dejar el container de River en Cantilo y lanzó un palazo a la dirigencia

El defensor fue presentado en Cruzeiro y contó cómo atravesó los últimos dos meses entrenando apartado del plantel profesional de River en el predio de Cantilo.

Fue de los últimos jugadores marginados por River en abandonar el contenedor de Cantilo y no se guardó nada.

Matías Viña puso punto final a su ciclo en River y, apenas fue presentado como nuevo jugador de Cruzeiro, habló de la situación que atravesó durante los últimos dos meses en el predio de Cantilo. El lateral uruguayo cuestionó la manera en la que la dirigencia manejó su salida y aseguró que encontró obstáculos para destrabar su futuro.

“Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi salida”, explicó Viña al recordar sus últimos días en Núñez. El defensor también agradeció a Flamengo por su predisposición para encontrar una solución y dejó una frase contundente sobre la dirigencia de River: “No me refiero a la institución. River es un gran club, pero hay gente allí que no está a la altura”.

Matías Viña dejó River y apuntó contra la dirigencia: “Hay gente que no está a la altura” Matías Viña fue presentado como nuevo jugador de Cruzeiro de Belo Horizonte. @Cruzeiro El uruguayo explicó que tenía contrato con River hasta diciembre y que, según su versión, habría preferido conocer desde el principio que el club no tenía intención de ejecutar la compra. “Podrían haberme dicho simplemente: ‘No te vamos a comprar, porque hay una obligación si alcanzás el 50% del tiempo de juego’. Lo habría entendido”, señaló.

Viña también contó que estuvo dispuesto a rescindir su vínculo para regresar a Brasil y sostuvo que las diferencias entre River y Flamengo demoraron la resolución. Finalmente, la operación se destrabó sobre el cierre del mercado y el defensor terminó su préstamo con el Millonario para continuar su carrera en Cruzeiro. El nuevo acuerdo fue reportado con vigencia hasta diciembre y una opción de compra de US$ 4,5 millones.

El paso de Viña por River Matías Viña fue presentado en Cruzeiro y contó cómo vivió los últimos dos meses entrenando apartado en Cantilo. Además, dejó una fuerte frase sobre la dirigencia del Millonario. @RiverPlate Viña había llegado a River en enero de 2026, cedido por Flamengo, con un cargo de US$ 500.000 y una opción de compra condicionada a objetivos deportivos. Su llegada había sido impulsada durante el ciclo de Marcelo Gallardo como una alternativa para Marcos Acuña.