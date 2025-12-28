Franco Mastantuono fue elegido dentro del once ideal Sub 20 del 2025 de la IFFHS

A pesar de que su presente en el Real Madrid no es el esperado, Franco Mastantuono fue elegido en el equipo ideal juvenil de la IFFHS:

Franco Mastantuono fue la gran revelación del fútbol argentino en este 2025, posicionándose como titular indiscutido y figura de River, debutando en la Selección y siendo fichado por el Real Madrid, todo antes de cumplir los 18 años. Y si bien su presente en España no es el esperado, su gran talento y mentalidad son indiscutibles.

Días atrás, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo eligió como el octavo mejor futbolista Sub 20 del año calendario. Y en las últimas horas, al publicar lo que fue el once ideal masculino de jugadores menores de 20 años, el joven crack de Azul apareció en la formación.

El once ideal Sub 20 del 2025 de la IFFHS Once Ideal Sub 20 IFHHS 2025 Con un sistema 3-4-3, el francés Guillaume Restes del Touluse fue seleccionado para el arco. En la defensa, aparecen nombres como el inglés Myles Lewis-Skelly (Arsenal) y los españoles Pau Cubarsí (Barcelona) y Dean Huijsen (ex Bournemouth, hoy en Real Madrid).

Mastantuono, destacado por sus pasos en River y el Merengue, aparece por la banda derecha del mediocampo. La línea media la integran también el francés Warren Zaire-Emery (PSG) y los turcos Kenan Yildiz (Juventus) y Arda Güler (Real Madrid). Por último, figuran en el ataque el español Lamine Yamal (Barcelona), el francés Désiré Doué (PSG) y el brasileño Estevao (Palmeiras/Chelsea).