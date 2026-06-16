Franco Colapinto palpitó el debut de Argentina en el Mundial con un desopilante video: "Anulo mufa"

Franco Colapinto se sumó a la fiebre mundialista con un video cargado de energía y "cábalas" para alentar a la Scaloneta en la Copa del Mundo.

Mientras la cuenta regresiva para el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026 entra en sus últimas horas, las muestras de apoyo llegan desde todos los rincones. Y esta vez fue el turno de Franco Colapinto, que dejó por un momento el casco y los autos de Fórmula 1 para ponerse la camiseta albiceleste y enviarle un mensaje a los hinchas.

El piloto de Alpine viene de un fin de semana positivo en el GP de Barcelona, donde terminó décimo y sumó un nuevo resultado alentador en la máxima categoría. Sin embargo, este martes el foco de atención en el país estará puesto en otro escenario: el debut del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia en el comienzo de la defensa del título.

Aprovechando la expectativa que genera el comienzo de la Copa del Mundo, Alpine compartió en sus redes sociales un video protagonizado por el joven de Pilar. Allí, Colapinto se sumó a la ola de entusiasmo dejó un mensaje cargado de buena energía, aunque sin olvidarse de una de las tradiciones argentas: esquivar la mufa.