Fórmula 1: importante anuncio de Stefano Domenicali sobre las carreras sprint para 2027

La Fórmula 1 volverá a ampliar la presencia de las carreras sprint a partir de la temporada 2027. Así lo confirmó el presidente y director ejecutivo de la categoría, Stéfano Domenicali , quien adelantó que el próximo calendario incluirá entre nueve y diez fines de semana con este formato.

Actualmente, el campeonato cuenta con seis carreras sprint distribuidas a lo largo de la temporada. Sin embargo, la categoría considera que el formato tuvo una buena aceptación y busca incrementar la cantidad de eventos con actividad competitiva desde el viernes.

El propio Domenicali aseguró que el anuncio oficial llegará en las próximas semanas y defendió la decisión de seguir apostando por este tipo de competencias, que forman parte del calendario desde 2021.

En declaraciones concedidas a Sky Sports, el dirigente italiano confirmó que la expansión ya está definida. "Eso es lo que ocurrirá cuando anunciemos el calendario muy, muy pronto", afirmó al ser consultado sobre el aumento de carreras sprint para 2027.

Además, defendió la evolución del formato y sostuvo que la categoría debe seguir innovando. "Si echamos la vista atrás, la gente siempre se ha mostrado escéptica ante lo que hacemos, y creo que tenemos la obligación de ser valientes, en cierto modo, y de pensar más allá de lo convencional", expresó.

Stefano Domenicali confirmó que el calendario 2027 de la Fórmula 1 tendrá más fines de semana con carreras sprint.

También explicó que el objetivo es ofrecer más acción a los fanáticos durante todo el fin de semana. "Con las 150.000 personas que tuvimos el viernes en Silverstone, si no les ofrecemos algo en lo que haya acción, estaríamos equivocados", señaló. Y agregó: "Por eso creo que este es el camino correcto, y estamos a punto de anunciar un número mayor para el futuro".

Monza ya tiene asegurada una carrera sprint

Aunque la Fórmula 1 todavía no oficializó qué circuitos integrarán el calendario sprint de 2027, ya existe una sede confirmada. Monza volverá a recibir una carrera corta gracias a un acuerdo alcanzado entre la categoría y las autoridades italianas.

"Hemos llegado a un acuerdo para que, a partir del año que viene y durante tres años, tengamos la carrera sprint", anunció el presidente de la Asociación Automovilística Italiana (ACI). De esta manera, el histórico circuito albergará este formato hasta la temporada 2029.

Monza ya había sido escenario de una carrera sprint en 2021, cuando la Fórmula 1 puso en marcha el sistema junto con Silverstone y São Paulo como parte de una prueba piloto.

Un formato que sigue creciendo

Las carreras sprint debutaron en la Fórmula 1 en 2021 con apenas tres fechas en el calendario. Dos años más tarde, la categoría amplió el número de competencias a seis y, desde entonces, también introdujo modificaciones en el reglamento para perfeccionar el formato.

En la temporada 2026, las pruebas sprint se disputan en Shanghái, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort y Singapur. Con la expansión prevista para 2027, la Fórmula 1 buscará ofrecer más actividad durante los fines de semana y reforzar un formato que ganó protagonismo en los últimos años.