Fin del misterio: cuánto saldrán las entradas para el Deportivo Maipú-Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas
El partido, correspondiente a la séptima fecha de la Primera Nacional, se jugará el domingo 28 en el Malvinas Argentinas. Cuánto habrá que desembolsar.
Más allá que ambos equipos deben afrontar otros compromisos durante el próximo fin de semana por el torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú y Godoy Cruz ya empiezaron a palpitar el encuentro que ambos clubes mendocinos sostendrán el domingo 28 en el estadio Malvinas Argentinas.
El partido, correspondiente a la séptima fecha del máximo torneo de ascenso, se disputará con la presencia de ambos públicos y contará con un amplio operativo de seguridad, por lo que la expectativa va en aumento también desde el lado de los hinchas.
Antes de ese partido, el Cruzado tendrá que recibir a Midland, el próximo domingo a las 19 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, mientras que el Tomba visitará a Chaco For Ever, el sábado desde las 21 en el estadio Juan Alberto García de Resistencia.
Cuánto saldrán las entradas para el Deportivo Maipú-Godoy Cruz
De cara al encuentro entre los dos clubes mendocinos de la categoría, las dirigencias de ambas instituciones se mantienen en constantes reuniones entre sí y también con los organismos de seguridad para terminar de armar la logística y que no quede nada librado al azar.
Y dentro de la organización del partido, hay un punto en común que generó el debate en redes sociales: el valor de las entradas para el público visitante. Si bien todavía no fue confirmado por parte del club local, todo indica que los tickets para los simpatizantes del Tomba rondarán los $45.000, en el caso de las populares, y los $60.000 para las plateas. Por lo pronto, el partido ya comenzó a jugarse...