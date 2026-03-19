Fin del misterio: cuánto saldrán las entradas para el Deportivo Maipú-Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

El partido, correspondiente a la séptima fecha de la Primera Nacional, se jugará el domingo 28 en el Malvinas Argentinas. Cuánto habrá que desembolsar.

Más allá que ambos equipos deben afrontar otros compromisos durante el próximo fin de semana por el torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú y Godoy Cruz ya empiezaron a palpitar el encuentro que ambos clubes mendocinos sostendrán el domingo 28 en el estadio Malvinas Argentinas.

El partido, correspondiente a la séptima fecha del máximo torneo de ascenso, se disputará con la presencia de ambos públicos y contará con un amplio operativo de seguridad, por lo que la expectativa va en aumento también desde el lado de los hinchas.

hinchada maipu Deportivo Maipú no juega en el Malvinas Argentinas desde 2022, cuando enfrentó a Gimnasia por la Copa Mendoza. Prensa CDM Antes de ese partido, el Cruzado tendrá que recibir a Midland, el próximo domingo a las 19 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, mientras que el Tomba visitará a Chaco For Ever, el sábado desde las 21 en el estadio Juan Alberto García de Resistencia.

Cuánto saldrán las entradas para el Deportivo Maipú-Godoy Cruz De cara al encuentro entre los dos clubes mendocinos de la categoría, las dirigencias de ambas instituciones se mantienen en constantes reuniones entre sí y también con los organismos de seguridad para terminar de armar la logística y que no quede nada librado al azar.