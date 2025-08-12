Festeja Gallardo: una figura de River recibió el alta y podría reaparecer en Copa Libertadores

Una de las piezas ofensivas de River vuelve a estar disponible para Gallardo en un momento decisivo.

River Plate recibió este martes una gran noticia en la previa de su cruce por Copa Libertadores: Marcelo Gallardo podrá volver a contar con un futbolista importante, que tras casi dos meses de inactividad recibió el alta médica y podría reaparecer ante Libertad en Paraguay.

Se trata de Sebastián Driussi, quien lleva 50 días sin vestir la camiseta millonaria. Ahora, con el visto bueno del cuerpo médico, el entrenador analiza si lo incluirá en la lista de convocados para el partido de ida de los octavos de final.

sebastian driussi Después de casi dos meses de baja, Sebastián Driussi vuelve a estar a disposición del DT millonario. Instagram @sebadriussi.11 Gallardo deberá decidir si lo ubica en el banco de suplentes como alternativa de Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio, o si simplemente viajará para continuar con su puesta a punto. La recuperación llega en un momento clave, cuando el equipo busca encaminar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

La lesión de Sebastián Driussi La lesión que lo mantuvo alejado tuvo su origen en el Mundial de Clubes: en la primera fecha, cayó mal tras convertir un gol frente a Urawa Red Diamonds y sufrió un esguince severo del ligamento lateral interno del tobillo, lesión que lo dejó dos meses fuera de las canchas.