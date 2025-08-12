River vende a uno de los borrados por Gallardo al Toluca de Mohamed: US$ 3.500.000 por el 50%

Un futbolista que no iba a ser tenido en cuenta por el Muñeco durante la segunda parte del año, abandona River para jugar bajo las órdenes del Turco.

Luego de su participación en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo pasó la escoba en el plantel de River y le comunicó a siete futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta de cara a la segunda parte del año. Algunos de ellos como Rodrigo Aliendro, Gonzalo Tapia o Leandro González Pirez ya se fueron del club. Sin embargo, otros como Matías Rojas o Manuel Lanzini siguen en búsqueda de una salida.

Este martes por la mañana, el Millonario acordó la venta de otro de los “borrados” por el Muñeco. Santiago Simón, volante de 23 años y que tenía contrato hasta 2026, fue vendido al Toluca de México de Antonio Mohamed por 3.500.000 de dólares a cambio del 50% del pase, según informó Juan Patricio Balbi, periodista que cubre el día a día de River en ESPN.

Santiago Simón se va de River al Toluca del Turco Mohamed Previo a llegar a un acuerdo, el elenco mexicano había enviado una oferta de 2.8 millones de dólares por el mimos porcentaje del mediocampista, pero desde las oficinas de Núñez querían que subieran un poco más la oferta. Finalmente, el acuerdo se cerró en 3.5 y el Turco Mohamed, quien lo pidió expresamente para el Toluca, se lleva a uno de los futbolistas que no iba a ser tenido en cuenta por el máximo entrenador ganador en la historia del club.

Santiago Simón fue vendido al Toluca a cambio de 3.5 millones de dólares (Créditos: ESPN) Cabe destacar que antes de la oferta del Toluca, hace algunas semanas River rechazó un ofrecimiento del Elche de España a préstamo por Santiago Simón, ya que no estaba dispuesto a largarlo en esas condiciones. Además, también hubo un firme interés de Rosario Central y Talleres, aunque en ambos casos el propio jugador descartó la chance de ir a otro club de Argentina dado a que su deseo es recalar en el exterior.